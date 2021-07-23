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热浪北移，加拿大各地的异常高温天气增多
根据最近发表在《柳叶刀》杂志 （The Lancet）上的一项研究，每年有超过 500 万人死于与温度相关的疾病，其中 91% 的死亡与高温有关。
虽然其中许多死亡发生在热带国家，但热浪已经开始北移。
BC省热浪导致800人丧生
在今年 6 月底到 7 月的第一周，热浪使加拿大不列颠哥伦比亚（BC）省的人感到窒息，该省有 800 多人在这场热浪中死亡。
根据 BC 省的数据，去年同期有 232 人死亡。
BC 省验尸官办公室的首席医疗官 Jatinder Baidwan 医生说，验尸官办公室正在继续调查所有死亡事件，以准确确定有多少与高温有关。
夜间高温的害处
白天的气温在上升，在加拿大东部的部分地区，包括安大略省和魁北克省，正在更多出现类似热带国家夜晚的温度，这指的是夜间温度达到或超过 20 摄氏度。
根据 Climate Atlas of Canada 的数据，从 1976 年到 2005 年，多伦多出现热带夜晚的平均数约为每年 6.9 次，随着气候变化，如果碳排放量大幅下降，预计 2021 年 - 2050 年将逐渐攀升到 每年17.6 次。
然而，如果按照目前的碳排放速度继续下去，2021 年至 2050 年，多伦多的热带夜晚平均数预计将达到每年 20.6 次。
温度过高的夜晚意味着我们的身体没有时间冷却，对于患有心脏病或哮喘等疾病的人来说，这会有高风险，甚至可能致命。
（CBC）