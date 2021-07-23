在因新冠大流行被推迟了一年后，奥运圣火点燃、大型表演、烟花，标志着东京奥运会正式拉开了帷幕 （新窗口），但是，由于新冠变异病毒的阴影，一些地区的疫情反弹，这次奥运没有现场观众助威。

开幕式入场运动员大减

东京奥林匹克体育场内拥有 68,000 个座位，但看台上空空荡荡，只有国际奥委会成员、少数外国政要和赞助商的代表在现场，而且各国都缩减了参加开幕式的运动员人数。

加拿大代表团的部分运动员在旗手 Miranda Ayim 和 Nathan Hirayama 的率领下走进了东京奥林匹克体育场。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

加拿大队这次派出了 371 名运动员参加比赛，是自1984年以来规模最大的代表团，然而，只有大约 40 名运动员参加了开幕式的入场仪式，他们在两名旗手 - 加拿大篮球运动员 Miranda Ayim 和男子七人制橄榄球队成员 Nathan Hirayama 的率领下走进了东京奥林匹克体育场。

开幕之际东京新增感染1359例

东京一直处于 COVID-19 紧急状态。

星期五，奥运会开幕之日，东京报告了 1,359 例新增 COVID-19 病例，星期四，东京报告新增 1,979 例病例，是自今年 1 月以来的最高水平。

加拿大女排渴望在 2020 年东京奥运会上登上领奖台。 照片：Radio-Canada

东京奥运会从 7 月 23 日持续到 8 月 8 日，加拿大广播公司 CBC （新窗口） / Radio-Canada （新窗口） 在东京奥运期间实时报道赛事。

（CBC/Radio-Canada）