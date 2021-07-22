BC省热浪下，贝类中毒事件增多

BC 省疾病控制中心 - B.C. Centre for Disease Control (BCCDC) 的食品安全专家洛林·麦金太尔 (Lorraine McIntyre) 表示，现在已经确认有 10 起弧菌（Vibrio）病例，弧菌是一种在海洋中天然存在的细菌，这种细菌会在夏季水温升高时大量繁殖。

洛林·麦金太尔 说，大多数生病的人是因为吃了自己采集的贝类，也有人是在到海里游泳后生病。

关于弧菌病的症状，她说，症状包括腹泻、腹部绞痛，有人会呕吐，会持续一到三天。

她接着说，今年六月的极端热浪让 BC省沿海水域的微生物 疯狂繁殖 ，这可能是造成今年的弧菌病例比往年多的原因。

高温造成大量蛤蜊贻贝死亡

７月初，不列颠哥伦比亚大学 （University of British Columbia）的研究人员报告说，在BC省热浪期间，海洋沿岸可能有超过 10 亿只蛤蜊和贻贝死亡。

BC 省的 Gulf Islands 是很多人挖蛤蜊的地方。 照片：Ian Robert Reid/Parcs Canada

BC 省疾病控制中心强调，去采集贝类的人应该首先核实该区域是否因出现了毒素或细菌而被关闭，而且挖蛤蜊等活动应该只在退潮的时候进行。

另外，吃海鲜前必须把海鲜煮熟，以杀死病毒和细菌，吃螃蟹的时候, 在烹调之前就应该把螃蟹的内脏去除。

(CBC)