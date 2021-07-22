新车旧车都涨价，芯片短缺使车行的库存量大减

电子芯片的短缺已经迫使一些制造厂在今年春季减产，因此导致新车和二手车的市场紧俏。

跨国汽车制造公司 Stellantis 首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯 (Carlos Tavares) 认为，这种短缺很可能会延续到 2022 年。

芯片短缺迫使大多数汽车制造商时不时地停产，从而导致市场上新车供应量下降。

与此同时，随着冠状病毒危机后全球经济复苏，对汽车的需求急剧反弹，从而推高了新车价格，以及二手车的价格。

根据美国加利福尼亚州汽车估值和研究公司 Kelley Blue Book 的数据，美国新车的平均价格今年 6 月份创下了超过 42,000 美元的历史新高。

加拿大安大略省 Brampton 的 Fiat Chrysler 工厂，员工在装配线上工作。 照片：La Presse canadienne / Darren Calabrese

车行里库存大减

在加拿大广播公司 Radio-Canada 所调查的经销商中，新车供应量的减少也产生了影响。

蒙特利尔市车行 Longue Pointe Chrysler 的总经理 Michel Baillargeon 在接受 Radio-Canada 电话采访时表示，在正常情况下，Longue Pointe Chrysler 的汽车库存有 250 到 300 辆，但目前车行里只有 25 到 40 辆车，所以客户只能在颜色、选项和价格上做出让步。

他解释说，如今，由于库存少，客户很难进行谈判，我们对售价不会松动，所有的汽车经销商现在都是这样。

（Frédérik-Xavier Duhamel，Radio-Canada）