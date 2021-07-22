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奥运开幕前一天：东京奥组委解雇开幕式导演、足球比赛开始
在距离奥运开幕还有一天之际，东京奥组委解雇了奥运开幕式和闭幕式的导演 Kentaro Kobayashi ，原因是他曾在 1998 年参与了一个拿大屠杀 Holocaust 开玩笑的作品。
东京奥运开幕前丑闻不断，在 Kentaro Kobayashi 被解雇前，还有另外两人辞职。
这个星期，日本音乐人 Keigo Oyamada 向奥组委递交了辞呈，他在 1990 年代就霸凌他人的评论引起批评。
今年 3 月，创意总监 Hiroshi Sasaki 在说日本著名艺人 Naomi Watanbe 可以表演
Olympig 后也不得不辞职。
男足比赛开始
与此同时，星期四（7月22日）男子足球比赛已经开局。
埃及和西班牙打成零分平局，新西兰队1-0 胜韩国队，墨西哥队以 4-1 胜法国队，科特迪瓦队 2-1 打败沙特阿拉伯队。
加拿大男足在中北美及加勒比海地区预选赛中输给了墨西哥，因此没有获得东京奥运男子队的参赛资格。
奥运圣火
东京奥运因 COVID-19 大流行而被推迟一年，现在距上届里约奥运会已经过去了五年。
星期五，7月23日，东京奥运将正式开幕，加拿大队的 370 名运动员都在期盼着看到点燃的奥运圣火。
（Christine Rankin （新窗口） · CBC Sports ）