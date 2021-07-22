奥运开幕前一天：东京奥组委解雇开幕式导演、足球比赛开始

东京奥运开幕前丑闻不断，在 Kentaro Kobayashi 被解雇前，还有另外两人辞职。

这个星期，日本音乐人 Keigo Oyamada 向奥组委递交了辞呈，他在 1990 年代就霸凌他人的评论引起批评。

今年 3 月，创意总监 Hiroshi Sasaki 在说日本著名艺人 Naomi Watanbe 可以表演 Olympig 后也不得不辞职。

男足比赛开始

与此同时，星期四（7月22日）男子足球比赛已经开局。

埃及和西班牙打成零分平局，新西兰队1-0 胜韩国队，墨西哥队以 4-1 胜法国队，科特迪瓦队 2-1 打败沙特阿拉伯队。

加拿大男足在中北美及加勒比海地区预选赛中输给了墨西哥，因此没有获得东京奥运男子队的参赛资格。

奥运圣火

东京奥运因 COVID-19 大流行而被推迟一年，现在距上届里约奥运会已经过去了五年。

星期五，7月23日，东京奥运将正式开幕，加拿大队的 370 名运动员都在期盼着看到点燃的奥运圣火。

（Christine Rankin （新窗口） · CBC Sports ）