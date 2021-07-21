蒙特利尔中华会馆的两代主席：谭礼休和谭杏莲父女

1906年，十九岁的谭礼休从家乡广东开平来到魁北克省蒙特利尔市。他是以 商人学徒 的身份移民的，这个类别使他得以免交人头税，并且不受排华法限制。他在四年后回乡娶亲，但要等到1918年才能把妻子接到加拿大。他们的女儿谭杏莲次年出生。

和当时在加拿大谋生的大部分华人一样。谭礼休刚来时在亲戚的洗衣店打工，还做过一段时间勤杂工和厨师。几年后，他用辛苦攒下的钱在唐人家开了一家食品店。

年少的张廣存在外公的食品店“振兴公司”前留影。 照片：Offert par Bryant Chang

谭礼休乐于助人，热心公益。他在蒙特利尔市安顿下来以后不久就成为中华会馆主席，1912年又创办了蒙特利尔华人青年基督徒中心。1911年4月，孙中山为筹款和寻求支持来到蒙特利尔。一些侨领去火车站迎接他，其中就有谭礼休。张廣存说，外公和孙中山握手的照片在很多年里一直挂在蒙特利尔市的国民党分部，但后来被人取走，不知所终。

女儿成为蒙市第一个从事保险销售的华人女性

当时女性能从事的职业很有限。谭杏莲高中毕业后做了几年打字员。二十九岁那年，她在父亲的支持下投身保险业，成为蒙特利尔市第一个从事保险推销的华人女性。张廣存颇为自豪的说，母亲的英语比他还流利。她也是蒙特利尔市法院的第一个中英文翻译。

刚刚踏入保险业的谭杏莲吸引了媒体的注意。 照片：Offert par Bryant Chang

绝大部分保险推销员是男性。在1950年的蒙特利尔保险行业大会上，这个刚刚入行两个月的 好看的中国女子 吸引了媒体的注意。她在接受当地报纸采访时说，这个工作很幸苦，需要长时间步行。她因此不能作淑女打扮：与高跟鞋无缘，衣着也要尽量简便。她曾经在一天之内拜访十一户人家，自己都不知道到底走了多少里路。但是她认为，这一行其实很适合女性，因为推销保险不仅需要能吃苦，女性特有的机敏和体贴入微也很有帮助。她在两个月当中卖了2万5千加元的保险，相当于今天的28万加元。对一个当时的保险业新手来说属于傲人业绩。

到了70年代，唐人街和外界的接触开始增加，需要英语流利、善于沟通的人来领导华人社团。谭杏莲在此时当选为中华会馆的新一届主席。当时华人宗亲公所和社团的领袖清一色都是男性。张廣存说，他母亲是中华会馆史上第一位女性掌门人。到1993年， 母亲说自己老了，要我接棒。

蒙特利尔总医院的义工和翻译

张廣存说，外公是个热心人。当时华人中有许多老单身汉在唐人街租一间屋独自生活。由于语言障碍，他们很怕和外界打交道，生了病也不去医院。谭礼休早年在接受采访时回忆说，他有一次去一个顾客家里送货，偶然救了一个被食物卡住气管的老人，由此意识到他们的窘境。从那时起，他每次见到这些老人都要问问对方身体如何。遇到有人生病，他就把他们送进医院。他那时已经开了自己的杂货店，平时用一辆马车运货。这辆马车在很多年里充当了他送病人去医院的 救护车 。

半个世纪的无偿服务，使谭礼休成为蒙特利尔市总医院的一个传奇。 照片：Art & Heritage Centre of the MUHC/Berkovitz Fonds

当时蒙特利尔总医院还在唐人街旁边。这家医院因此和谭礼休结下半个世纪的缘分。他把病人送到后，还帮他们挂号，填表，跟医护人员沟通。久而久之，他变成了医院的 非正式中英文翻译 ，医生碰到不懂英语的华人患者就把他找来。他不仅做翻译，也帮病人出主意，解答疑问。时间久了，他只要问问病人的症状，就能把他们带到最合适的医生面前。他的 诊断能力 给许多医生留下来深刻印象。

即使在医院迁走、他也退休后，他也仍然保持着每天去医院帮忙的习惯。1976年，蒙特利尔总医院决定立一块金属牌匾来表示对这位老人的敬意。那一年他已经将近90岁了，仍然每天乘公交车去医院转一圈。

现在，蒙特利尔总医院基金会所提供的医学研究基金中，有一项是以他们父女俩的名字命名的。

谭礼休在1980年去世，享年93岁。谭杏莲在2009年去世，享年88岁。