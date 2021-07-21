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专家警告 Delta 变异病毒给加拿大笼罩上第四波疫情阴影
加拿大联邦政府 COVID-19 疫苗工作组成员、免疫学家安德烈·维莱特 (André Veillette) 表示，加拿大人应准备好，由 Delta 变体引起的第四波 COVID-19 疫情有可能席卷全国。
星期三（7月21日）他在接受加拿大广播公司 Radio-Canada 的采访时说：
如果看一下 [公民] 接种疫苗情况和我们差不多的国家，如英国、法国、以色列，现在感染人数反弹，这可能是因为这种变体的传播速度要快得多。
一些国家疫情反弹
在英国，近 54% 的成年人口已完全接种疫苗，现在每天有超过 45,000 例新增感染，其中 99% 归因于 Delta 变体。
在以色列，60% 的人口已完全接种疫苗，但现在每天新增的 COVID-19 病例数为 1,400，比一个月前增加了约十倍。
在法国，超过 42% 的人口完全接种了疫苗，每日感染人数现在超过 18,000 人。
在美国，超过 48% 的总人口接种了两剂疫苗，但过去两周来病例数仍增加了近 200%，星期三新增超过 40,000 例。
根据当局的报告，上述所有这些国家，绝大多数新感染病例涉及没有完全免疫的人。
在加拿大尚未占主导地位
根据加拿大广播公司汇编的数据，在加拿大，目前近 70% 的人口接种了一剂疫苗，略高于 51% 的人口接种了两剂。
免疫学家安德烈·维莱特说，现在加拿大每天新增 400 多病例，其中 Delta 引起的病例只占不到 5%。
然而，上个月，加拿大公共卫生署 PHAC 警告说，随着这种变体的增加，再加上人们的社交接触人数增加 50%，从 8 月开始，加拿大每天可能会出现大约 2,000 个新病例。
（Radio-Canada）