专家警告 Delta 变异病毒给加拿大笼罩上第四波疫情阴影

星期三（7月21日）他在接受加拿大广播公司 Radio-Canada 的采访时说：

如果看一下 [公民] 接种疫苗情况和我们差不多的国家，如英国、法国、以色列，现在感染人数反弹，这可能是因为这种变体的传播速度要快得多。

一些国家疫情反弹

在英国，近 54% 的成年人口已完全接种疫苗，现在每天有超过 45,000 例新增感染，其中 99% 归因于 Delta 变体。

在以色列，60% 的人口已完全接种疫苗，但现在每天新增的 COVID-19 病例数为 1,400，比一个月前增加了约十倍。

在法国，超过 42% 的人口完全接种了疫苗，每日感染人数现在超过 18,000 人。

在美国，超过 48% 的总人口接种了两剂疫苗，但过去两周来病例数仍增加了近 200%，星期三新增超过 40,000 例。

根据当局的报告，上述所有这些国家，绝大多数新感染病例涉及没有完全免疫的人。

在加拿大尚未占主导地位

根据加拿大广播公司汇编的数据，在加拿大，目前近 70% 的人口接种了一剂疫苗，略高于 51% 的人口接种了两剂。

免疫学家安德烈·维莱特说，现在加拿大每天新增 400 多病例，其中 Delta 引起的病例只占不到 5%。

然而，上个月，加拿大公共卫生署 PHAC 警告说，随着这种变体的增加，再加上人们的社交接触人数增加 50%，从 8 月开始，加拿大每天可能会出现大约 2,000 个新病例。

（Radio-Canada）