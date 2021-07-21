美国宣布继续关闭与加拿大之间陆地边境, 至少到 8月21日

拜登政府表示，尽管疫苗接种活动取得了进展，但重新开放与加拿大的边界仍存在过高风险。

在美国联邦公报（U.S. Federal Register）预先发布的通知中，美国政府表示：

鉴于 COVID-19 在美国和全球范围内的爆发以及持续传播和蔓延，政府确定与 COVID-19 相关的病毒在美国和加拿大之间持续传播和蔓延的风险，构成了对人类生命和国家利益持续和特定的威胁。

加拿大8月9日起对完全接种疫苗美国人开放边境

美国的上述决定是在加拿大政府宣布其陆地边境将于 8 月 9 日向完全接种疫苗的美国公民开放后做出的，加拿大还已经宣布，从 9 月 7 日起也对其他国家完全接种疫苗的旅客开放边境。

美国民主党国会议员布赖恩·希金斯 (Brian Higgins) 表示，他对自己政府的宣布感到愤怒。

他说，几个月来，处于加美边境地区的人们和企业都在希望边境重新开放。

布赖恩·希金斯表示， 拜登政府今天的决定损害了经济复苏，损害了美国北部边境的家庭；这完全没有必要。

他接着说，鉴于疫苗的成功，保持美国陆地边境关闭是不合逻辑的，加拿大已经决定从 8 月 9 日起欢迎接种疫苗的美国人入境，这使美国处于不利地位。

加拿大8月9日起允许完全接种疫苗的美国人到加拿大进行非必要旅行。 照片：Associated Press / Jeffrey T. Barnes

加拿大商会做出反应

加拿大商会（Canadian Chamber of Commerce）主席佩林·比蒂 (Perrin Beatty) 严厉批评美国政府的最新决定，说这与加拿大从 8 月 9 日开始向完全接种疫苗的美国人开放陆地边界的举措缺乏协调。

他说， 这与科学和最新的公共卫生数据背道而驰 。

佩林·比蒂呼吁加拿大政府敦促华盛顿改变主意，他指出， 加拿大的疫苗接种率高于美国，感染率低于美国 。

他还指出，美国政府对乘飞机入境和开车入境的人采取了不同的措施。

（Elizabeth Thompson （新窗口） · CBC News）