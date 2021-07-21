林火威胁下，BC省宣布进入紧急状态

他说，采取紧急状态措施，将有助于政府迅速应对大规模疏散的情况，并允许政府在必要时为这些人提供住宿。

他接着说，该决定是根据省紧急服务部门（Emergency BC）和野火局（BC Wildfire）的建议做出的，紧急状态从周二（7月20日）午夜起生效。

加拿大军队协助

与此同时，渥太华宣布派遣 350 名加拿大军人前往 BC省协助灭火行动。

加拿大国防部长 Harjit Sajjan 在一条推文中指出，加拿大军人将在火灾严重地区协助灭火并监控情况。

7 月初，加拿大军队已经向 BC 省提供了资源援助，以确保火灾地区人员的空运疏散, 以及物资和设备的运输。

火势不减

星期二，BC 全省有近 300 处火灾在燃烧，全省范围内已经发布的疏散令超过 40 个, 涉及约 5,700 人。

另外, 省政府还对 69 个社区发出了疏散警报, 影响范围接近 33,000 人。

加拿大BC省正在努力扑灭林火． 照片：Mike Fitzpatrick

BC 省野火局的运营总监 Cliff Chapman说, 今年到目前为止, 全省已经发生 1,145 场野火, 燃烧面积超过 3,000 平方公里。

专家们担心，今后几天的恶劣天气条件将使林火局势恶化。

本周二，BC 省野火局对省内陆和东南部地区发布了大风警告，说大风有可能持续到周四。

BC 省的紧急状态将持续 14 天，但根据需要有可能继续延长。

(CBC, Radio-Canada)