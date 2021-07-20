前央行行长马克·卡尼不会参加今秋联邦大选

马克·卡尼 (Mark Carney ) 曾经先后出任加拿大银行（ Bank of Canada ）和英格兰银行（Bank of England）的行长，他表示，他致力于帮助私营金融部门组织筹备将于 10 月 31 日至 11 月 12 日举行的联合国气候大会。

他说，在如此关键的时刻，他不能放弃这一承诺。

在从英格兰银行卸任后，马克·卡尼出任了联合国气候行动和金融问题特使，同时也是格拉斯哥净零金融联盟（Glasgow Financial Alliance for Net Zero）的主席，该联盟旨在将世界各地的银行和资产管理公司联合起来，加速向净零碳排放的过渡。

马克·卡尼现在是联合国气候行动和金融问题特使。 照片：Getty Images / Tolga Akmen

马克·卡尼表示，他完全支持加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 的政府，而且不排除在其他时候以自由党候选人身份参选的可能性。

专家们预测特鲁多将在今年秋季提前召集大选，一直有传言说，马克·卡尼将作为自由党的候选人参加竞选，但现在马克·卡尼明确表示，希望人们终止这一猜测。