曼尼托巴省四个原住民社区因林火而被疏散

红十字会表示，已经从 Little Grand Rapids 和 Pauingassi First Nation 两个原住民社区撤离了 600 多人。

在接下来的几天里，这两个原住民社区的剩余居民，大约 500-700 人，也将被撤离。这些社区位于曼尼托巴省与安大略省交界处附近，只能靠飞机进出。

另两个原住民社区

在更西边的 Bloodvein 和 Berens River First Nations 原住民社区，居民也已开始疏散。

加拿大红十字会驻曼尼托巴省发言人贾森·斯莫尔 (Jason Small) 表示，500 名有健康问题的人被优先撤离，已经开始离开。

他说， 我们的团队正在协调航班，我们必须考虑到简易机场的大小，所以有的是小型飞机。

撤离人员被安置在温尼伯市的酒店，红十字会负责提供膳食、交通和心理健康支持。

2021年7月20日：曼尼托巴省省会温尼伯的市中心被笼罩在林火导致的烟雾中。 照片：Radio-Canada / Tyson Koschik

曼省130处林火

从当地时间周二早晨 8 点起，曼尼托巴省野火局 （Manitoba Wildfire Service）对上述地区发布了旅行禁令，禁止非当地居民进入，并要求当地居民做好撤离准备。

曼尼托巴省野火局助理主任唐·哈莱特（Don Hallett）说，目前曼尼托巴省有 130 多处野火，在曼尼托巴省与安大略省的边界处新增了几处较大规模林火，曼省和安省正在协调消防工作。

（CBC）