随着对 COVID-19 的担忧再次上升，股市下降，油价暴跌

S&P/TSX 综合指数周一收盘时下跌超过 350 点，跌幅近 2%，至 19,655。

最近，变异病毒 Delta 导致美国、欧洲和其他地方的病例再次上升，给投资者的情绪带来波动。

投资公司 Oanda 的策略师爱德华·莫亚 (Edward Moya) 表示： 随着对全球经济的担忧加剧，Delta 变体引发人们避险，出现了牢固的避险情绪。

与此同时, 欧佩克 OPEC 上周末宣布将很快每天增加生产 200 万桶石油，此后石油价格暴跌至每桶 66 美元，跌幅近 8%。

石油公司占 TSX 的很大一部分，因此这些股票的抛售使 TSX 指数变得更糟。

投资公司 Price Street 的董事总经理 Rory Johnston 表示： 由于对 COVID 和 Delta 的担忧再起，市场普遍出现抛售。

美国的抛售更为明显，道琼斯工业平均指数周一曾一度下跌近 1,000 点，跌幅近 3%。

其他人没有那么悲观

总部位于多伦多的巴斯金金融公司 (Baskin Financial) 的首席投资官Barry Schwartz在接受采访时表示，本周一的抛售是经济复苏道路上的暂时现象。

他指出，在周一的下跌之前，多伦多证券交易所的 TSX 指数今年已经上涨了近 20%。

他说:

经济正在反弹，[但]不会直线上升。 巴斯金金融公司 (Baskin Financial) 首席投资官Barry Schwartz

(Pete Evans （新窗口） · CBC News)