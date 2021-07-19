加拿大及其盟国谴责中国的“恶意”网络活动

加拿大、美国、欧盟 (EU) 和英国在同时发表的声明中将 3 月份针对微软集团邮件交换服务系统的大规模黑客攻击归咎于中国。

2021 年 3 月上旬，微软披露了其 Exchange 服务器中的漏洞，这些漏洞被国家行为者利用。此活动使数千个加拿大实体面临风险，虽然 Microsoft 已对漏洞进行修复，但在某些情况下这种风险仍然存在。加拿大全球事务部表示，在全球范围内，估计有 40 万台服务器受到影响。

美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）表示，中国在网络空间的不负责任、破坏性和破坏稳定的行为对美国及其合作伙伴的经济和安全构成了重大威胁。英国也表示：

中国政府必须结束其系统性的网络破坏活动，否则必须承担责任。 英国外交大臣多米尼克·拉布 （Dominic Raab)

不过，在这一强烈谴责中没有宣布制裁或报复措施。

据华盛顿称，中国政府正在利用黑客在世界各地进行攻击。

美国司法部门还披露了对四名中国黑客的起诉，其中包括三名中国国家安全部特工，他们被指控在 2011 年至 2018 年期间进入美国公司、大学和政府的网络系统窃取数据或技术。

加拿大认为，这种网络活动很可能旨在进入世界各地的网络，以窃取知识产权并获取大量个人身份信息。

据美国司法部称，在包括德国和印度尼西亚在内的许多国家被盗的信息中包括自动驾驶汽车、化学配方或基因测序技术。

（Radio-Canada）