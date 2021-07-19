野火造成加拿大西部空气质量恶化

加拿大环境部称，在阿尔伯塔省某些地区，这种情况可能会持续到本周中旬。

空气质量指数

加拿大环境部报告说，本周一（7月19日）早上，卡尔加里和埃德蒙顿地区的空气质量健康指数在 5 到 7 之间。

预计阿尔伯塔省北部的空气质量在周一白天会出现恶化，Wood Buffalo 市区的指数可能会达到 9。

政府预测，从今天到明天，阿尔伯塔省大部分地区的空气质量健康指数将达到 9 到 10 之间。

空气质量健康指数为 7 到 10，意味着对人的健康构成高风险，指数超过 10 则表示风险非常高。

健康风险

北阿尔伯塔理工学院 Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) 呼吸治疗项目的教师 Graham Werstiuk 说，人们最好使用空调和室内空气循环器，不要打开窗户，不要让外面的烟雾进入室内，他说：

烟雾会引起炎症反应。 北阿尔伯塔理工学院教师 Graham Werstiuk

他解释说，少年儿童和患有肺部疾病的人现在处于特别危险的境地，必须减少到户外活动。

多个烟雾源

上个星期，阿尔伯塔省的空气质量开始受到来自 BC省野火烟雾的研制影响。 照片：BC Wildfires

不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省和安大略省北部的林火产生的烟雾在加拿大西部几乎所有地方都引发了空气质量警告。

上个星期，阿尔伯塔省的烟雾主要来自不列颠哥伦比亚省的野火，但由于风向的变化，目前埃德蒙顿和卡尔加里遭遇的烟雾则来自萨斯喀彻温省北部的野火。

加拿大环境部的气象学家贾斯汀雪莱（Justin Shelley）解释说，烟雾的来源非常复杂，风的方向是一个因素，区域的海拔也是因素，海拔不同的区域，遭受烟雾的源头可能不同。

（ Fuat Seker， Radio-Canada）