Nathan Hirayama 和 Miranda Ayim 将是东京奥运开幕式的加拿大队国旗手

加拿大奥委会（Canadian Olympic Committee，COC）周一宣布，篮球运动员 Miranda Ayim 和男子七人制橄榄球队成员 Nathan Hirayama 是 2020 年东京奥运会开幕式的加拿大队国旗手。

加拿大女篮

加拿大广播公司报道说，33 岁的 Miranda Ayim 来自安大略省，这是她第三次参加奥运会，她已宣布计划在东京奥运之后退休。

Miranda Ayim 是参加东京奥运的加拿大女篮球队球员。 照片：Gracieuseté de FIBA

加拿大女篮目前在国际篮联 FIBA 排名世界第四，加拿大女篮曾经在前两届奥运会中进入四分之一决赛，这次则做好了争夺奖牌的准备。

Miranda Ayim 表示， [登上领奖台] 一直是我们的目标。

在东京奥运会上，女子篮球比赛于 7 月 26 日开始，届时加拿大女篮将在北美东部时间凌晨 4 点 20 分迎战塞尔维亚队，女篮的金牌争夺战将在 8 月 8 日举行。

男子七人制橄榄球队

另一名国旗手 Nathan Hirayama 也是 33 岁， 他来自不列颠哥伦比亚省，从18 岁起就一直是男子七人制橄榄球加拿大国家队的成员，现在，他是国家队的联合队长。

2020 年 3 月，Nathan Hirayama 在温哥华举行的一场加拿大队对英国队的比赛上。 照片：Getty Images / Trevor Hagan

这是他首次亮相奥运会，2016 年里约夏季奥运会把七人制橄榄球列入正式比赛项目，但当时加拿大男队没有获得参赛资格。

Nathan Hirayama 的父亲 Garry Hirayama 也是七人制橄榄球员，曾经多次代表加拿大队参加比赛。

七人制橄榄球在 7 月 26 日拉开比赛序幕，比赛时间很短，将于 7 月 28 日决出奖牌。

开幕式

由于东京处于 COVID-19 紧急状态，7 月 23 日的开幕式上不会有现场公众, 东京奥林匹克体育场内拥有 68,000 个座位，将有大约 10,000 名国际奥委会 (IOC) 成员、政府官员和其他人参加现场仪式。

（CBC, Radio-Canada）