在坎卢普斯，我们 “听到了失踪儿童的哭声”

在周四的一次演讲中，第一民族再次承诺继续在坎卢普斯原住民寄宿学校遗址 （Kamloops Indian Residential School）工作，目前通过使用探地雷达 (GPR)已经在那里确定了大约 200 个潜在的埋葬地点。

Tk'emlúps te Secwépemc 首领罗桑娜·卡西米尔（ Rosanne Casimir） 在发表演讲时说，“这是沉重的事实”。

5 月份的初步调查结果表明上述地点可能有多达 215 个潜在的墓地，但根据 1990 年代末和 2000 年代初在同一地区进行的挖掘和评估报告，探地雷达专家莎拉·博利厄 （Sarah Beaulieu）把这一数字修改为 200 个。

她还表示，这个数字最终可能会更高，因为她只调查了 65 公顷区域中的一公顷，而且仍有法医调查和挖掘工作要做。

坎卢普斯寄宿学校遗址前摆满了孩子的鞋。 照片：Radio-Canada / Alex Lamic

第一民族首领罗桑娜·卡西米尔表示， 我们将按照所披露的证据进行追踪，我们将遵循科学，同时会注意幸存者分享的口头讲述。

呼吁政府提供资源

Tk'emlúps te Secwépemc 首领罗桑娜·卡西米尔 （Rosanne Casimir） 再次呼吁联邦政府和宗教团体公开与寄宿学校学生有关的所有记录和文件。

她说，这一步对于了解被埋葬儿童的身份以及和解过程至关重要。她说：

今天，我们听到了这些失踪儿童的哭声，现在是向他们表达爱、荣誉和尊重的时候了。 Tk'emlúps te Secwe̓pemc First Nation 的首领 Rosanne Casimir

Tk'emlúps te Secwépemc First Nation 首领罗桑娜·卡西米尔（ Rosanne Casimir） 再次呼吁联邦和省政府资助对前原住民寄宿学校的研究、记录和遗址的保护。

她还表示，正在等待加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 与社区联系，以讨论此类支持。

她要求加拿大总理特鲁多参加 9 月 30 日 Tk'emlúps te Secwépemc 社区的纪念活动，与寄宿学校的幸存者们见面、讨论。

9 月 30 日是加拿大的第一个全国真相与和解日 - National Day for Truth and Reconciliation。

（CBC，Radio-Canada）