曼尼托巴省新任原住民关系部长一上任就惹出争议

在曼尼托巴省议会大厦，艾伦·拉吉莫迪埃对记者们说，他对寄宿学校系统的理解是，它旨在为原住民儿童提供融入社会所需的技能。

他说： 我认为当时他们的意图是......他们认为自己在做正确的事情。

据我所知，寄宿学校系统旨在接收原住民儿童，并为他们提供适应社会所需的技能和能力。

艾伦·拉吉莫迪埃随后被曼尼托巴省新民主党领袖维布·基纽（ Wab Kinew） 打断，维布·基纽表示无法接受艾伦·拉吉莫迪埃的言论，后者似乎是在为寄宿学校辩护。

维布·基纽接着说， 如果艾伦·拉吉莫迪埃想与原住民社区一起工作，就不能为寄宿学校辩护。

他说， 我们都知道那是错误的。

之后，曼省新任原住民和解与北方关系部长（Indigenous Reconciliation and Northern Relations Minister）艾伦·拉吉莫迪埃表示自己说错了。

他在推特上发表声明说：

作为曼尼托巴省的一位原住民，我真诚地认为寄宿学校是悲惨的，旨在于同化原住民儿童并根除原住民文化。这在那个时候是错误的，在现在也是错误的。 曼省新任原住民和解与北方关系部长（Indigenous Reconciliation and Northern Relations Minister）艾伦·拉吉莫迪埃

艾伦·拉吉莫迪埃本人是原住民，是梅蒂斯人，他接替刚刚辞职的艾琳·克拉克 (Eileen Clarke)。

上星期，曼尼托巴省省长布赖恩·帕利斯特 (Brian Pallister) 发表评论称加拿大早年的殖民化是出于好意，两天后，时任原住民事务部长艾琳·克拉克 (Eileen Clarke) 宣布辞职。

（CBC， Radio-Canada）