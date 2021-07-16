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郊狼把温哥华的斯坦利公园变成了 “危险的”地方
在温哥华市，在斯坦利公园 (Stanley Park) 发生了多起郊狼袭击人的事件后，生态保护部门的官员建议大家不要去斯坦利公园，与此同时，公众们在呼吁有关部门采取具体行动，以确保公共安全。
生态保护部门的西蒙·格拉维尔(Simon Gravel)说，斯坦利公园是一个主要的旅游目的地，估计每年吸引 800 万游客，现在公园有危险，那里的郊狼出现了反常的攻击性。
在最近的一次袭击事件中，一名两岁女孩的颈部、头部和手臂被被受伤。
自去年 12 月以来，斯坦利公园内发生了 20 多起郊狼袭击人的事件。
入侵物种
斯坦利公园生态学会（Stanley Park Ecology Society）的纳迪亚·泽纳西斯 (Nadia Xenaxis) 说，郊狼于 1980 年代在温哥华首次出现，一直到目前为止，它们对人类的攻击相当罕见。
她说，现在我们发现郊狼出现了从未有过的变化。
公众压力加大
市民们要求温哥华市解释正在采取哪些措施来保护居民，温哥华市长肯尼迪·斯图尔特（Kennedy Stewart）说，正在向有关专家提供一切资源，我们需要了解为什么会发生这种情况，以及如何才能阻止。
温哥华生态保护领域的官员说，正在寻找长期的解决方案。
（Radio-Canada）