郊狼把温哥华的斯坦利公园变成了 “危险的”地方

生态保护部门的西蒙·格拉维尔(Simon Gravel)说，斯坦利公园是一个主要的旅游目的地，估计每年吸引 800 万游客，现在公园有危险，那里的郊狼出现了反常的攻击性。

在最近的一次袭击事件中，一名两岁女孩的颈部、头部和手臂被被受伤。

自去年 12 月以来，斯坦利公园内发生了 20 多起郊狼袭击人的事件。

温哥华斯坦利公园里，郊狼袭击人的事件大增。 照片：Shutterstock / MelaniWright

入侵物种

斯坦利公园生态学会（Stanley Park Ecology Society）的纳迪亚·泽纳西斯 (Nadia Xenaxis) 说，郊狼于 1980 年代在温哥华首次出现，一直到目前为止，它们对人类的攻击相当罕见。

她说，现在我们发现郊狼出现了从未有过的变化。

公众压力加大

市民们要求温哥华市解释正在采取哪些措施来保护居民，温哥华市长肯尼迪·斯图尔特（Kennedy Stewart）说，正在向有关专家提供一切资源，我们需要了解为什么会发生这种情况，以及如何才能阻止。

温哥华生态保护领域的官员说，正在寻找长期的解决方案。

（Radio-Canada）