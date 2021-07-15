野火逼近，成千上万 BC 省居民接到疏散令

位于 BC 省中部小镇 100 Mile House 的市长表示，这种情景让人回想起 2017 年的毁灭性野火，当时多变的风向突然把大火推得很近，导致数千人不得不匆忙地离开家园。

100 Mile House 的镇长 Mitch Campsall 说，我们以前经历过这种情况，所以现在每个人都团结在一起。

一对夫妇在观看位于 100 Mile House 镇附近 97 号高速公路前的林火情况. 照片：CBC / Mike Zimmer

疏散令覆盖了 100 Mile House 镇周围大约 1,480 处房产，疏散令说，野火对居民构成了 直接的危险 。

附近马湖地区（ Horse Lake ）的 3,000 多处房产业主也收到了疏散警报。

Mitch Campsall 周四在 97C 高速公路的一个检查站通过电话接受了加拿大广播公司 CBC 新闻部的采访，他说由于野火有烧到高速公路上的可能，位于 100 Mile House 镇以南的路段已被关闭。

他说， 在2017 年野火爆发时，我们几乎陷入困境，所以我们 [今年] 密切关注火势的发展，目前还有另外两条进出 100 Mile House 镇的道路。

（CBC）