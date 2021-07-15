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野火逼近，成千上万 BC 省居民接到疏散令
星期四（7月15日），不列颠哥伦比亚（BC）省 1,500 多处房产的业主接到了野火疏散令，还有数千人接到警报，随时待命准备撤离。
位于 BC 省中部小镇 100 Mile House 的市长表示，这种情景让人回想起 2017 年的毁灭性野火，当时多变的风向突然把大火推得很近，导致数千人不得不匆忙地离开家园。
100 Mile House 的镇长 Mitch Campsall 说，我们以前经历过这种情况，所以现在每个人都团结在一起。
疏散令覆盖了 100 Mile House 镇周围大约 1,480 处房产，疏散令说，野火对居民构成了
直接的危险。
附近马湖地区（ Horse Lake ）的 3,000 多处房产业主也收到了疏散警报。
Mitch Campsall 周四在 97C 高速公路的一个检查站通过电话接受了加拿大广播公司 CBC 新闻部的采访，他说由于野火有烧到高速公路上的可能，位于 100 Mile House 镇以南的路段已被关闭。
他说，
在2017 年野火爆发时，我们几乎陷入困境，所以我们 [今年] 密切关注火势的发展，目前还有另外两条进出 100 Mile House 镇的道路。
（CBC）