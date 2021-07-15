在发生大规模示威后，古巴政府允许旅客无限制带入食品和药品

古巴总理曼努埃尔·马雷罗（Manuel Marrero）在电视上宣布，当局已决定在 例外和临时 的基础上，允许旅行者在手提箱中带进食品、卫生用品和药品，没有价值限制和关税。

他说，这一措施将持续到 12 月 31 日。

古巴民众急需生活的基本用品，面临禁运，古巴遭受的经济危机使物资的严重短缺变得更为糟糕，为 30 年来最严重的一次。

在最近发表的一封公开信中，古巴的一些艺术家和知识分子呼吁采取这样的措施。

与此同时，古巴的经济部长亚历杭德罗·吉尔 (Alejandro Gil ) 宣布结束国有企业的工资限制，古巴的国有企业一直设有严格的工资标准。

他说，本着创造更多财富、提高效率的原则，我们将取消国有企业的工资等级限制，这是第一步。

古巴人走上街头, 高呼: 我们饿了,需要自由. 照片：Radio-Canada / Emy Lafortune

古巴政府在古巴发生了大规模抗议活动后宣布了上述措施，上周日，约 40 个城镇和村庄的数千古巴人走上街头示威，他们高呼：我们饿了，我们需要自由，打倒独裁统治。

其中的一些示威活动在本周一继续进行，造成 1 人死亡和 100 多人被拘留，引起国际社会的关注。

本周三，古巴局势明显恢复平静，警方和军队在进行严密监视，尤其在哈瓦那国会大厦周围。

加拿大的古巴人社区

上周末的古巴示威后，加拿大的古巴人社区非常担心，并呼吁加拿大政府提供帮助， 渥太华表示正在 密切关注 古巴的情况。

多伦多古巴人协会（ Association of Cubans resident in Toronto）正致力于向古巴运送援助物资，该团体把古巴目前的局势归咎于美国的禁运，该协会主席胡里奥·丰塞卡 （Julio Fonseca）说：

他们试图将古巴描述为一个失败的国家，并试图将古巴说成失去了对疫情大流行的控制，但两种情况都不是，古巴需要的是帮助和团结。 多伦多古巴人协会（ Association of Cubans resident in Toronto）主席胡里奥·丰塞卡 （Julio Fonseca）

加拿大安大略省伦敦市居民詹妮弗·雷默 (Jennifer Raymer) 也在向多伦多古巴人协会捐赠提供给古巴的物品，她是一位曾前往古巴的传教士。她说：

我很动感情，多年来我一直很爱古巴人，我知道那里有一场斗争，他们受到了伤害，所以我也感到受伤了。 安大略省伦敦市居民詹妮弗·雷默 (Jennifer Raymer)

（Agence France-Presse, CBC）