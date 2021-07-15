加拿大各政党进入备选状态

加拿大三大联邦政党的领袖正在全国寻访, 与选民们见面, 频频争取在媒体曝光的机会.

专家们表示, 对此并不感到惊讶，自由党政府目前是少数党政府, 通常少数党政府的寿命在两年左右，如果赢得多数席位的条件成熟, 则执政党会提前举行选举。

保守党的策略师蒂姆鲍尔斯 (Tim Powers) 告诉加拿大广播公司：从来没有过政府处在当前政府所处的这种独特情况，国家刚刚经历了……疫情大流行，民众中的一种积极、放松的情绪正在到来。

他接着说, 每个政客都在寻找获胜的条件，... 如果到八月还没有启动大选, 我会很意外。

各政党积极准备

三大联邦政党的领袖最近一直在到处出访, 竞选的后勤工作也在准备之中。

自由党领袖、加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）本周在魁北克省举行了两次活动，他计划下周对加拿大东部进行一次短暂旅行。

特鲁多将在八月的第一周休假。消息人士告诉加拿大广播公司新闻部，自由党的工作人员已被告知，要确保他们的假期结束，在 8 月 9 日之前返回首都渥太华。

保守党领袖艾琳·奥图尔 (Erin O'Toole ) 本周访问了阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和萨斯喀彻温省，他计划下周访问加拿大大西洋地区的部分地区。

新民主党发言人表示，该党领袖贾格米特·辛格（Jagmeet Singh）本周将前往安大略省西南部，然后在周六前往阿尔伯塔省，参加卡尔加里牛仔节，然后周日去埃德蒙顿市。

之后的一周，辛格将在渥太华与他的核心小组成员会面，然后再启程前往安大略省北部、曼尼托巴省和努纳武特地区进行为期两周的访问。

新民主党发言人表示，该党的竞选计划已经到位，并将在 8 月初之前准备好竞选用飞机和大巴。

（Peter Zimonjic （新窗口） · CBC News ）