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东京奥运开幕进入倒计时，加拿大将派 371 名运动员参加
东京奥运会开幕已经进入倒计时，2020 年东京奥运会 （Tokyo Olympics） （新窗口）因新冠疫情而被推迟到今年，将于 7 月 23 日至 8 月 8 日举行。
开幕前夕，加拿大奥委会（Canadian Olympic Committee，COC）于周二宣布，将派出 371 名运动员参加东京奥运会，这是自 1984 年洛杉矶夏季奥运会以来，加拿大派出的规模最大的一支奥运队伍。
在加拿大队 （Team Canada）的名单上，包括 40 名奥运奖牌获得者，并有 226 名首次参加奥运的新秀。
在所有运动员中，225 人将参加女子比赛项目，146 人参加男子比赛项目，同时将有 131名教练陪同。
疫情中运动员需更多毅力
COC 首席体育官埃里克·迈尔斯 （Eric Myles）在一份声明中说：
对于这 371 名运动员来说，这是一个非常特殊的时刻，在过去 16 个月中，他们面临了一些最具挑战性的情况，最终被选为加拿大队 2020 年东京代表团的成员。
他说：
我们有 35 年来最大的一支加拿大队参加夏季奥运会，这一事实充分说明了加拿大运动员和体育界的专注和韧性
2020 年东京奥运会加拿大代表团团长玛妮·麦克比恩（ Marnie McBean）是三届奥运会赛艇冠军，她对加拿大运动员在疫情期间取得的成绩
印象非常深刻。
玛妮·麦克比恩说：
尽管发生了疫情大流行，但运动员们通过创造力和毅力，组成了30多年来规模最大的一支加拿大奥运代表队。
奥运开幕前东京疫情恶化
在奥运开幕临近之际，日本新冠疫情出现反弹。
东京本周三 （7 月14日）报告了 1,149 例新增病例，这是近六个月来的最高单日新增数字，周三距离奥运开幕仅剩下 9 天的时间。
日本政府已经宣布东京地区从 7 月 12 日开始进入紧急状态，紧急状态将持续到 8 月 22 日，这是东京第四次进入紧急状态。
这意味着，整个东京奥运会都有可能在紧急状态下进行。
加拿大广播公司 CBC （新窗口） / Radio-Canada （新窗口） 将在东京奥运期间及时跟进赛事。
（CBC）