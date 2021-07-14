东京奥运开幕进入倒计时，加拿大将派 371 名运动员参加

开幕前夕，加拿大奥委会（Canadian Olympic Committee，COC）于周二宣布，将派出 371 名运动员参加东京奥运会，这是自 1984 年洛杉矶夏季奥运会以来，加拿大派出的规模最大的一支奥运队伍。

在加拿大队 （Team Canada）的名单上，包括 40 名奥运奖牌获得者，并有 226 名首次参加奥运的新秀。

在所有运动员中，225 人将参加女子比赛项目，146 人参加男子比赛项目，同时将有 131名教练陪同。

加拿大体操运动员 Ellie black 是加拿大队成员。 照片：Radio-Canada

疫情中运动员需更多毅力

COC 首席体育官埃里克·迈尔斯 （Eric Myles）在一份声明中说： 对于这 371 名运动员来说，这是一个非常特殊的时刻，在过去 16 个月中，他们面临了一些最具挑战性的情况，最终被选为加拿大队 2020 年东京代表团的成员。

他说：

我们有 35 年来最大的一支加拿大队参加夏季奥运会，这一事实充分说明了加拿大运动员和体育界的专注和韧性 COC 首席体育官埃里克·迈尔斯 （Eric Myles）

2020 年东京奥运会加拿大代表团团长玛妮·麦克比恩（ Marnie McBean）是三届奥运会赛艇冠军，她对加拿大运动员在疫情期间取得的成绩 印象非常深刻 。

玛妮·麦克比恩说： 尽管发生了疫情大流行，但运动员们通过创造力和毅力，组成了30多年来规模最大的一支加拿大奥运代表队。

奥运开幕前东京疫情恶化

意大利奥运代表团的运动员已经抵达东京。 照片：Getty Images / Yuichi Yamazaki

在奥运开幕临近之际，日本新冠疫情出现反弹。

东京本周三 （7 月14日）报告了 1,149 例新增病例，这是近六个月来的最高单日新增数字，周三距离奥运开幕仅剩下 9 天的时间。

日本政府已经宣布东京地区从 7 月 12 日开始进入紧急状态，紧急状态将持续到 8 月 22 日，这是东京第四次进入紧急状态。

这意味着，整个东京奥运会都有可能在紧急状态下进行。

加拿大广播公司 CBC （新窗口） / Radio-Canada （新窗口） 将在东京奥运期间及时跟进赛事。

（CBC）