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加拿大央行继续把基准利率维持在历史低点，但将逐步减少其他刺激措施
加拿大央行 - 加拿大银行 （Bank of Canada）周三宣布，把基准利率维持在 0.25% 不变，并指出虽然经济正在随着疫苗接种的进展而改善，但冠状病毒变异的幽灵使复苏前景变得不确定。
加拿大央行周三表示，在加拿大通胀率显示出稳定在 2% 左右的迹象之前，没有计划提高基准利率。
高通胀为暂时
官方数据显示，加拿大的通胀率目前处于 10 年来的最高水平： 3.4%，但央行认为，这一飙升只是暂时的，一旦消费品、运输、全球半导体等方面出现的供需
暂时 失衡趋于平和，通胀率就会恢复到更正常的范围内。
加拿大银行说，
在央行 7 月的预测中，这种情况将会在 2022 年下半年的某个时候出现 ，这意味着央行至少会在一年左右的时间内保持利率不变。
央行的报告还说，
全球经济正在从 COVID-19 大流行中强劲复苏，疫苗接种方面不断取得进展，特别是在发达经济体。然而，复苏仍然高度不平衡，仍然取决于病毒的发展情况。
减少其他刺激措施
加拿大央行周三的决定显示出央行对低利率政策抱不变态度，但有迹象表明，央行将在其他方面逐步放松一些刺激措施的油门。
（CBC）