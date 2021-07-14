比成绩更重要的事：采访蒋竹梅和王琦森母子

这是不是和一般华人移民家庭的小孩不太一样？这么多体育爱好，再加上童子军和对飞行的兴趣，父母就不担心影响学习成绩吗？蒋竹梅说，其实她一开始对孩子的教育和大多数华人家长差不多。她称之为 走过几年弯路 。

蒋竹梅和丈夫2008年从大连来到魁北克省定居，当时王琦森才一岁半。她回忆说，儿子刚上学的那几年，她也是一心盯着他的学习成绩，送他去上课外班，陪着他做作业，母子俩会为数学题闹得不愉快。但是她逐渐意识到，每个孩子的学习能力不同，小琦森不是那种轻轻松松就能当学霸的孩子。他是 85分水平 ，要提高到95分可能需要把大部分时间都花在学习上。而他仅仅满足于完成作业，不会主动去做更多的努力。

王琦森十岁才开始学滑雪，比俱乐部的伙伴们起步晚。但是上一个滑雪季结束时他已经追到排名前六。 照片：Offert par Jiang Zhumei

蒋竹梅决定顺其自然，让他做自己最喜欢的事。小学毕业后，王琦森考上了南岸有名的私校Jean de la Mennais, 更让她放下心来。她意识到，这孩子虽然在学习上 不太使劲儿 ，但是成绩也能保持在中上游。而且他在自己感兴趣的事情上很肯下功夫，例如滑雪和航空。

孩子的爱好不能由父母来选

王琦森从小学一年级就开始学花样滑冰和钢琴，但是到五、六年级时渐渐失去了兴趣，转而喜欢上了高尔夫球和滑雪。父母让他自己选择，但是要求他认真学，肯吃苦。王琦森10岁开始学滑雪，12岁进了滑雪俱乐部，是整个Estrie地区第一个亚裔队员。他起步比一般孩子晚，刚进俱乐部时成绩落在后面。但是他训练刻苦，上一个滑雪季结束时已经排名前六。

王琦森11岁时迷上了飞机，从此立志将来要当一名飞行员。他也说不清自己是怎么喜欢上航空的，但是认为飞行员是很重要的工作。 你看疫情期间，所有的药和疫苗都要靠飞机运输。 他每个星期四都在空军童子军学习驾驶飞机，还是 乔机长 航空知识视频的忠实订户，同时把周末全部用来锻炼，因为当飞行员需要有个好身体。

蒋竹梅说，许多家长可能会觉得当飞行员 太没有技术含量 了，但这是他的梦想，就让他去做吧。

父母和朋友打高尔夫球。王琦森看得多了，自己也爱上了这项运动。 照片：Offert par Jiang Zhumei

王琦森自六岁起加入童子军，每星期两次活动，每年还有四次训练营。有些家长一听这么费时间就打了退堂鼓。但是蒋竹梅却不这么想。对她来说，如果和其他活动有时间冲突，童子军一定优先。她说，从小参加童子军对儿子的影响特别大。那里的活动培养孩子的独立能力，团队合作能力，教他们在野外如何生存和自救，是非常好的锻炼。她回忆说，王琦森小学六年级时去露营，发现许多大人都不会搭帐篷。他骑着自行车挨个营地去帮忙，一连搭起十几顶帐篷，回来时自豪感满满。

在加拿大其实有更多的选择

蒋竹梅承认自己在华人家长里属于少数。她说，许多华人家长对孩子的未来没有安全感，把国内的那一套搬到这边来了。她对此并不完全认可。不论在国内还是在加拿大，她在孩子的教育上更看重的都是 阳光向上的性格和懂得感恩的心 。如果说在国内竞争激烈，要靠学习来改变命运的话，在这里其实有更多的选择。学习成绩只是一部分。

还是对他没有太高的要求。不是说你成绩好，你有多优秀，考了什么学校，你将来就会幸福。我觉得人生的幸福首先在于他要有一个健康的性格，内心是最主要的。然后还要有健康的对方。在优秀的人，最后你还是要回到家庭生活。家庭不幸福，你再优秀也没有用的。 蒋竹梅

蒋竹梅自己长大的环境也是以学习成绩为重的。让她改变旧有观念的是移民加拿大后接触到的一些本地人，例如儿子的滑雪教练。王琦森的第一个滑雪教练是个医生，教滑雪并不是为了挣外快。教小孩子滑雪的教练当中有许多十七、八岁的大学生。疫情期间，他们在雪场上戴着口罩工作，一戴就是四、五个小时，呼吸和冷空气凝成的水珠顺着下巴往下流。而且他们的父母一大早就要开车送他们去雪场。滑雪教练其实挣的钱很少。他们来做这份工，首先是因为喜欢，其次是想为社会和比他们年幼的孩子做点事。这让蒋竹梅很感动。 我就想，我的孩子既然在这片土地上生活，他一定要像当地人一样去贡献自己的一份力量。

王琦森和爸爸在一起。 照片：Offert par Jiang Zhumei

蒋竹梅叮嘱记者，写这篇报道千万不要吹她多会教育孩子。她觉得自己就是肯在孩子身上花时间而已。开车送他去雪场，单程就要一个多小时，母子俩一路聊天，无形中多出了很多交流时间。