加拿大下一任总督玛丽·西蒙将于7月26日正式就任

上个星期，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 宣布任命原住民权益的长期倡导者、前加拿大外交官玛丽·西蒙 （Mary Si0mon ）为英国女王在加拿大的代表。

加拿大文化遗产部（Canadian Heritage ）表示，将于 7 月 26 日举行玛丽·西蒙出任加拿大第 30 任总督的就职仪式。

首位原住民总督

玛丽·西蒙出生于魁北克省北部的努纳维克 （Nunavik），母亲是因纽特人，她将成为加拿大的第一位原住民总督。

她的上任，正值加拿大历史上的原住民寄宿学校旧址不断发现无标记坟墓之际。

自从 5 月底以来，加拿大已经在 4 个前原住民寄宿学校旧址附近发现了大量没有标记的儿童遗骸和坟墓，引发强烈震动和愤怒。

不说法语引质疑

玛丽·西蒙精通英语和因纽特语双语，但不会说法语，对她的任命也因此引出一些加拿大法裔人士的质疑。

玛丽·西蒙是在努纳维克地区的联邦走读学校接受的教育，她说，自己小时候没有机会学习法语，她承诺将在担任总督后努力学习法语，用英语、因纽特语和法语开展工作。

玛丽·西蒙接任的是前任总督朱莉·帕耶特 （Julie Payette）的职位，今年一月份，在有关总督府工作环境问题调查报告公布后，帕耶特宣布辞职。

许多人猜测，加拿大总理特鲁多将在新总督上任后不久，宣布今年提前大选，在 2019年的联邦大选中，特鲁多领导的自由党获胜，但是少数党政府。

加拿大正常的大选时间是 2023年。

（CBC）