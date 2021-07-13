涉汉密尔顿凶杀案的女子本周一被从匈牙利引渡回加拿大

汉密尔顿警方在一份新闻发布书中说， 25 岁的 Yun (Lucy) Lu Li 本周一乘飞机抵达加拿大，于周二 ( 7 月 13 日) 在安省出庭。

Yun (Lucy) Lu Li 和 28 岁的 Oliver Karafa 都是大多伦多居民，他们面临谋杀和谋杀未遂罪指控。

今年 2 月 28 日晚上 7 点 15 分左右， 在 Stoney Creek 社区 Arvin Avenue 的一个住所内，39 岁的 Tyler Pratt 在一起枪击事件中丧生，一名 26 岁的妇女同时受伤。

警方称，这名妇女此后已出院，并在继续康复。

警方尚未透露导致枪击的原因。

在布达佩斯被逮捕

警方称，Yun (Lucy) Lu Li 和 Oliver Karafa 在枪击事件后 24 小时内已前往东欧。

布达佩斯大都市法院 （The Metropolitan Court of Budapest）称，Oliver Karafa 是斯洛伐克-加拿大人。

加拿大警方、国际警方，包括匈牙利逃犯搜查队在内，在过去三个月中大力合作，在布达佩斯逮捕了 Yun (Lucy) Lu Li 和 Oliver Karafa 。

Yun (Lucy) Lu Li 在布达佩斯被逮捕。

Oliver Karafa 留在匈牙利，继续抗拒引渡程序。

布达佩斯大都市法院表示， 6 月为两人举行了引渡听证会。

法庭在给加拿大广播公司新闻部的一份声明中写道： 在听证会上，被指控的女性同意引渡......被指控的男子不同意被引渡。

警方称，警方调查人员本周一乘飞机前往匈牙利，带 Yun (Lucy) Lu Li 一起返回了加拿大，但 Oliver Karafa 继续留在匈牙利，与引渡程序抗争。

汉密尔顿警方说，任何人若有涉案信息可联系警官 David Tsuchida （电话： 905-546-4123）或联系 Crime Stoppers （1-800-222-8477）。

（Desmond Brown （新窗口） · CBC News）