BC省原住民寄宿学校遗址又发现 160 个无标记坟墓

Penelakut First Nation 周一 (7月12日) 在一份新闻发布书中说， 为这些再未能返回家园的孩子们深感悲痛 ，并说曾经有许多邻近社区的原住民孩子被送到库珀岛寄宿学校 （Kuper Island Residential School）。

这一发布书没有提供进一步的细节, 没有说明如何发现了这些坟墓，是否发现了儿童的遗骸，以及是否使用了探地雷达。

库珀岛寄宿学校位于温哥华岛上，加拿大广播公司报道说, 该学校从 1890 年一直运作到 1970 年代,。

库珀岛寄宿学校 （Kuper Island Residential School） 照片：Radio-Canada

5 月底以来第四处

自今年 5 月底以来, 这是在加拿大各地原住民寄宿学校遗址发现的第四处无标记埋葬地。

5 月 28 日，Tk'emlups te Secwépemc First Nation 宣布，在不列颠哥伦比亚省坎卢普斯市 （Kamloops）的一所原住民寄宿学校遗址中发现了 215 名儿童的遗骸。

6 月 27 日，Cowessess First Nation 在萨斯喀彻温省 Marieval 的前寄宿学校附近发现了 751 个无标记坟墓。

6 月 30 日，Lower Kootenay First Nation 在不列颠哥伦比亚省克兰布鲁克 （Cranbrook）的前圣尤金 （ St. Eugene） 寄宿学校附近发现了 182 个没有标记的坟墓。

将逐渐披露更多细节

本周四，坎卢普斯（Kamloops）的 Tk'emlúps te Secwépemc First Nation 将披露有关 215 名儿童遗骸的更多细节。

Penelakut First Nation 的酋长琼·布朗 （Joan Brown）表示：

我们不可能忘记这种种族灭绝和侵犯人权的行为，愈合是一个持续的过程。 Penelakut First Nation 的酋长琼·布朗 （Joan Brown）

她邀请社区成员们参加 8 月 2 日在BC 省温哥华岛 Chemainus 镇为丧生原住民儿童举行的游行，以纪念被迫就读库珀岛寄宿学校的学生们，并在愈合与和解的道路上前行。

（CBC，Radio-Canada）