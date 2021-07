卡罗琳·罗杰斯 （Carolyn Rogers）被任命为加拿大央行第一副行长。

加拿大副总理兼财政部长克里斯蒂娅·弗里兰 (Chrystia Freeland) 称赞卡罗琳·罗杰斯拥有出色的专业知识和丰富的经验, 弗里兰说,新任副行长将会给加拿大银行带来全新的视角。

金融领域经验丰富

卡罗琳·罗杰斯来自温尼伯市,现任巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee on Banking Supervision) (新窗口)秘书长。

她还曾担任加拿大金融机构监管办公室 (Office of the Superintendent of Financial Institutions,OSFI) 监管部门的助理总监,以及不列颠哥伦比亚省金融机构委员会 (Financial Institutions Commission,FICOM) 的总监兼首席执行官,该委员会是不列颠哥伦比亚省金融部门的监管机构。

加拿大央行 - 加拿大银行位于首都渥太华市的大楼。 照片:Radio-Canada / Jonathan Dupaul

原加拿大央行副行长 Carolyn A. Wilkins 于 2020 年 12 月辞职,卡罗琳·罗杰斯 (Carolyn Rogers)接替她的职位。

卡罗琳·罗杰斯将于今年 12 月 15 日正式上任,任期 7 年。

2020 年 5 月,蒂夫·麦克莱姆(Tiff Macklem)被任命为加拿大央行 - 加拿大银行的行长。

(Radio-Canada)