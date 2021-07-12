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卡罗琳·罗杰斯 （Carolyn Rogers）被任命为加拿大央行第一副行长
卡罗琳·罗杰斯 （Carolyn Rogers） 周一（7月12日）被任命为加拿大央行 - 加拿大银行（Bank of Canada）的第一副行长，在加拿大处于疫情后经济复苏的关键时刻，卡罗琳·罗杰斯成为央行的第二把手。
加拿大副总理兼财政部长克里斯蒂娅·弗里兰 (Chrystia Freeland) 称赞卡罗琳·罗杰斯拥有出色的专业知识和丰富的经验， 弗里兰说，新任副行长将会给加拿大银行带来全新的视角。
金融领域经验丰富
卡罗琳·罗杰斯来自温尼伯市，现任巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision） （新窗口）秘书长。
她还曾担任加拿大金融机构监管办公室 （Office of the Superintendent of Financial Institutions，OSFI) 监管部门的助理总监，以及不列颠哥伦比亚省金融机构委员会 (Financial Institutions Commission，FICOM) 的总监兼首席执行官，该委员会是不列颠哥伦比亚省金融部门的监管机构。
原加拿大央行副行长 Carolyn A. Wilkins 于 2020 年 12 月辞职，卡罗琳·罗杰斯 （Carolyn Rogers）接替她的职位。
卡罗琳·罗杰斯将于今年 12 月 15 日正式上任，任期 7 年。
2020 年 5 月，蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）被任命为加拿大央行 - 加拿大银行的行长。
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（Radio-Canada）