加拿大将向最贫困国家捐赠更多 COVID-19 疫苗

联邦政府周一（7月12日）宣布，将向目前疫苗接种率非常低的国家捐赠大约 1770 万剂阿斯利康（AstraZeneca ）疫苗。

联邦公共服务和采购部长阿妮塔·阿南德（ Anita Anand） 在新闻发布会上说，这是加拿大直接从阿斯利康订购的 2000 万剂疫苗中的一部分。

由 COVAX 分配

这些疫苗将通过世界卫生组织 (WHO) 设立的全球 COVID-19 疫苗协调机制 (COVAX) 来重新分配，COVAX 的宗旨是确保在全球范围内公平分配 COVID-19 疫苗。

阿南德说，一旦物流问题得到解决，这些在美国生产的疫苗预计将在未来几周内直接发送到贫穷国家。

她补充说，联邦政府最近在与省政府协商后，做出了捐赠这些疫苗的决定的。她还说：

加拿大已经收到近 5500 万剂疫苗，并满足了省和地区对疫苗的需求，我们现在有能力把更多的疫苗捐出来。 联邦公共服务和采购部长阿妮塔·阿南德（ Anita Anand）

阿斯利康疫苗

加拿大国家免疫咨询委员会不再建议人们在打第二剂时采用阿斯利康疫苗，所以加拿大的阿斯利康疫苗多了出来。

国际发展部长卡琳娜·古尔德 (Karina Gould) 表示，这并不意味着加拿大正在向更脆弱国家发送自己不要的疫苗。

她说，阿斯利康疫苗已获得加拿大卫生部和世界卫生组织的批准，并且在世界其他地方仍然有很大的需求。

在 6 月的 G7 峰会上，主要工业化国家承诺向贫困国家捐赠 20 亿剂 COVID-19 疫苗，加拿大的份额定为 1 亿剂。

渥太华当时表示，加拿大对国际组织资助和管理的 ACT Accelerator 的捐款已经资助了 8700 万剂疫苗，加拿大还将通过 COVAX 向贫困国家提供 1300 万剂疫苗。

今天宣布的 1770 万剂捐赠疫苗，是在上述数量上的额外补充。

渥太华匹配公民捐赠额

加拿大政府鼓励人们对联合国儿童基金会加拿大分会 UNICEF Canada 捐款，以帮助贫困国家的居民接种上新冠疫苗。 照片：Radio-Canada / UNICEF

联邦政府周一还宣布，将匹配加拿大公民向联合国儿童基金会加拿大分会（UNICEF Canada）捐赠的金额，以资助贫困国家的 COVID-19 免疫接种，最高匹配额为 1000 万加元。

这项捐款活动将持续到 9 月 6 日，渥太华表示，如果该活动能成功地从公众筹集 1000 万加元，再加上联邦政府匹配的 1000 万，将能帮助大约 400 万人接种上疫苗。

（Radio-Canada）