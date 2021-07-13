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即使接种了两剂疫苗，加拿大政府仍不建议非必要海外旅行
加拿大宣布完全接种疫苗了的加拿大公民和永久居民在从海外返回时可以 “跳过" 隔离，这一变化正促使一些人开始制定旅行计划。
不过，专家们提醒大家，请注意，疫情并没有结束，在预订期待已久的假期之前，您应该了解以下信息：
- 已完成接种疫苗的加拿大旅行者现在可以免于隔离，但仍需在返回加拿大之前提供 COVID-19 PCR 检测阴性的证明，并必须在抵达后进行第二次检测。
- 加拿大政府承担加拿大公民抵达后测试的费用。但是，旅行者必须支付自己入境前的测试费用，这可能需要数百加元，取决于他们离开的是哪个国家/地区。
- 加拿大人青睐的一些度假目的地，如美国、牙买加和圣卢西亚，要求旅客即便完成了疫苗接种，在入境时也必须提供阴性测试证明，因此，前往这些目的地的加拿大人必须在出发前进行检测，费用可达 100 加元。
- 有一些阳光度假地，如墨西哥和多米尼加共和国，对加拿大旅行者没有测试要求。
- 7 月 1 日，欧盟理事会 （Council of the European Union）建议成员国取消对加拿大旅客的旅行限制。 目前，包括希腊、法国和意大利在内的几个欧洲国家都表示欢迎加拿大人，并允许他们跳过所需的 COVID-19 测试和任何检疫要求，前提是需要出示疫苗接种证明。
国内旅游？
然而，一些业内人士仍不建议加拿大人现在就出国旅行，虽然联邦政府放宽了对完成接种者的隔离规定，但仍不建议非必要出国旅行 （新窗口）。
克莱尔·纽厄尔 (Claire Newell) 是不列颠哥伦比亚省（BC）省本那比市旅行社 Travel Best Bets 的老板，她说，
政府仍然建议我们不要旅行。
随着 Delta 变异病毒引发全球各国（包括美国和几个欧洲国家）的 COVID-19 病例反弹，预计加拿大政府将继续维持上述旅行建议。
克莱尔·纽厄尔说， 目前，加拿大人可以更多考虑在国内度假旅行，她说，一些航空公司正在对国内航班提供廉价机票，以吸引加拿大人重新开始航空旅行。
（CBC）