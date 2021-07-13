即使接种了两剂疫苗，加拿大政府仍不建议非必要海外旅行

不过，专家们提醒大家，请注意，疫情并没有结束，在预订期待已久的假期之前，您应该了解以下信息：

- 已完成接种疫苗的加拿大旅行者现在可以免于隔离，但仍需在返回加拿大之前提供 COVID-19 PCR 检测阴性的证明，并必须在抵达后进行第二次检测。

- 加拿大政府承担加拿大公民抵达后测试的费用。但是，旅行者必须支付自己入境前的测试费用，这可能需要数百加元，取决于他们离开的是哪个国家/地区。

- 加拿大人青睐的一些度假目的地，如美国、牙买加和圣卢西亚，要求旅客即便完成了疫苗接种，在入境时也必须提供阴性测试证明，因此，前往这些目的地的加拿大人必须在出发前进行检测，费用可达 100 加元。

- 有一些阳光度假地，如墨西哥和多米尼加共和国，对加拿大旅行者没有测试要求。

- 7 月 1 日，欧盟理事会 （Council of the European Union）建议成员国取消对加拿大旅客的旅行限制。 目前，包括希腊、法国和意大利在内的几个欧洲国家都表示欢迎加拿大人，并允许他们跳过所需的 COVID-19 测试和任何检疫要求，前提是需要出示疫苗接种证明。

欧洲的几个国家放开了对完成疫苗接种的加拿大人的旅行限制。 照片：iStock

国内旅游？

然而，一些业内人士仍不建议加拿大人现在就出国旅行，虽然联邦政府放宽了对完成接种者的隔离规定，但仍不建议非必要出国旅行 （新窗口）。

克莱尔·纽厄尔 (Claire Newell) 是不列颠哥伦比亚省（BC）省本那比市旅行社 Travel Best Bets 的老板，她说， 政府仍然建议我们不要旅行 。

随着 Delta 变异病毒引发全球各国（包括美国和几个欧洲国家）的 COVID-19 病例反弹，预计加拿大政府将继续维持上述旅行建议。

克莱尔·纽厄尔说， 目前，加拿大人可以更多考虑在国内度假旅行，她说，一些航空公司正在对国内航班提供廉价机票，以吸引加拿大人重新开始航空旅行。

（CBC）