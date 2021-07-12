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不列颠哥伦比亚省野火超过 300 处
根据不列颠哥伦比亚省野火管理局 BC Wildfire 的数据，不列颠哥伦比亚省目前野火达到 306处，其中大部分在坎卢普斯（ Kamloops）和卡里布 （ Cariboo）地区。
该机构发言人泰勒·科尔曼 （Taylor Colman）说，本周日（7月11日）有 67 场野火属于失控状态。
规模最大的火灾在坎卢普斯西北部的斯帕克斯湖 （Sparks Lake）附近，燃烧面积达到 402 平方公里，但泰勒·科尔曼说，这一野火对居民构成的风险很小，因为是个偏远地区。
野火管理局说，大约 40% 的森林火灾是由闪电引起的。
疏散令
另外，Thompson-Nicola 地区已向 Whitecroft 和 Sun Peaks 滑雪胜地附近的 132 处房产户主发出了疏散命令。
他们受到恩布尔顿山 （Mount Embleton）大火的威胁，这处大火被归类为失控。
BC Wildfire 派出了 24 名消防员、3 架直升机和重型设备在那里灭火。
本周日下午，Sun Peaks Mountain Resort 市政府也向其区域内的所有物业发布了疏散警报。
红十字会捐款翻三倍
不列颠哥伦比亚省政府宣布，为了帮助受到野火影响的省民们，将对红十字会 British Columbia Fires Appeal Fund 收到的捐款进行对等匹配，最高达 2000 万加元。
联邦政府也表示将采取同样措施，这意味着红十字会野火救灾基金的金额将会翻三倍。
（Chloé Dioré de Périgny，Radio-Canada）