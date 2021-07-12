不列颠哥伦比亚省野火超过 300 处

该机构发言人泰勒·科尔曼 （Taylor Colman）说，本周日（7月11日）有 67 场野火属于失控状态。

规模最大的火灾在坎卢普斯西北部的斯帕克斯湖 （Sparks Lake）附近，燃烧面积达到 402 平方公里，但泰勒·科尔曼说，这一野火对居民构成的风险很小，因为是个偏远地区。

野火管理局说，大约 40% 的森林火灾是由闪电引起的。

疏散令

另外，Thompson-Nicola 地区已向 Whitecroft 和 Sun Peaks 滑雪胜地附近的 132 处房产户主发出了疏散命令。

他们受到恩布尔顿山 （Mount Embleton）大火的威胁，这处大火被归类为失控。

BC Wildfire 派出了 24 名消防员、3 架直升机和重型设备在那里灭火。

7 月 8 日起，BC省的恩布尔顿山 （Mount Embleton）开始出现大火。 照片：Fournie par Adrienne Clay

本周日下午，Sun Peaks Mountain Resort 市政府也向其区域内的所有物业发布了疏散警报。

红十字会捐款翻三倍

不列颠哥伦比亚省政府宣布，为了帮助受到野火影响的省民们，将对红十字会 British Columbia Fires Appeal Fund 收到的捐款进行对等匹配，最高达 2000 万加元。

联邦政府也表示将采取同样措施，这意味着红十字会野火救灾基金的金额将会翻三倍。

（Chloé Dioré de Périgny，Radio-Canada）