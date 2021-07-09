不能抛下他们不管：加拿大退役将领呼吁联邦政府安置阿富汗翻译

退役少将汤普森（Denis Thompson）、米尔纳（Dean Milner）和弗雷泽（Dave Fraser)在2006年至2011年期间曾先后在阿富汗担任加拿大特遣部队指挥官。他们在公开信中警告说，目前还有大约115名前翻译留在阿富汗，他们和家人面临危险。如果被塔利班抓住，他们可能被监禁，甚至被处决。

加拿大对这些阿富汗人有道义上的责任，不能扔下他们不管。 加拿大退役将领汤普森

本周早些时候，保守党的国防事务评论员贝赞（James Bezan），移民事务评论员哈伦（Jasraj Singh Hallan）和公共服务评论员保罗-胡斯（Pierre Paul-Hus）也联名写信要求自由党政府重新启动阿富汗翻译安置项目，并称政府的犹豫迟缓是不可接受的。

加拿大政府在2009年到2011年期间创立了一个面向阿富汗翻译的安置项目，大约780个阿富汗家庭通过这个项目来到加拿大。

要被该项目接受，申请人必须证明自己在2007年10月到2011年7月期间曾为加拿大军队、外交官或承包商连续工作十二个月。这个门槛相当高，大约三分之二申请者被拒。

在美军和北约上个月大规模从阿富汗撤军后，塔利班在许多地区卷土重来。最后一任加拿大特遣部队指挥官米尔纳说，所有的北约成员国都在营救曾经为自己工作的阿富汗人。联邦政府必须迅速行动起来。

（CBC News, un article de Murray Brewster adapté par Wei Wu）