- 主页
- 政治
- 移民
不能抛下他们不管：加拿大退役将领呼吁联邦政府安置阿富汗翻译
三位加拿大退役将领给移民部长门蒂西诺（Marco Mendicino）写公开信，呼吁联邦政府重新启动一个安置项目，帮助那些曾经为加拿大军队和外交官当翻译的阿富汗人来加拿大定居。
退役少将汤普森（Denis Thompson）、米尔纳（Dean Milner）和弗雷泽（Dave Fraser)在2006年至2011年期间曾先后在阿富汗担任加拿大特遣部队指挥官。他们在公开信中警告说，目前还有大约115名前翻译留在阿富汗，他们和家人面临危险。如果被塔利班抓住，他们可能被监禁，甚至被处决。
加拿大对这些阿富汗人有道义上的责任，不能扔下他们不管。
本周早些时候，保守党的国防事务评论员贝赞（James Bezan），移民事务评论员哈伦（Jasraj Singh Hallan）和公共服务评论员保罗-胡斯（Pierre Paul-Hus）也联名写信要求自由党政府重新启动阿富汗翻译安置项目，并称政府的犹豫迟缓是不可接受的。
加拿大政府在2009年到2011年期间创立了一个面向阿富汗翻译的安置项目，大约780个阿富汗家庭通过这个项目来到加拿大。
要被该项目接受，申请人必须证明自己在2007年10月到2011年7月期间曾为加拿大军队、外交官或承包商连续工作十二个月。这个门槛相当高，大约三分之二申请者被拒。
在美军和北约上个月大规模从阿富汗撤军后，塔利班在许多地区卷土重来。最后一任加拿大特遣部队指挥官米尔纳说，所有的北约成员国都在营救曾经为自己工作的阿富汗人。联邦政府必须迅速行动起来。
（CBC News, un article de Murray Brewster adapté par Wei Wu）