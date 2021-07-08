办过原住民寄宿学校的加拿大应该怎样与中国政府谈新疆？

保守党参议员胡萨克斯（Leo Housakos）和无党派参议员麦克费德兰（Marilou McPhedran）此前向参议院提交79号动议，建议参议院确认中国政府正在新疆对维吾尔族和其他突厥语民族穆斯林实施种族灭绝，并呼吁抵制北京冬奥会。6月28日参议院对这项动议进行辩论和表决时，胡元豹作了长篇发言，呼吁同僚不要支持该动议。他的发言引起的争议主要来自他对加拿大原住民寄宿学校历史的援引和对中共执政合法性的辩护。

CBC记者塔斯克（J.P. Tasker）对胡元豹发言的转述 （新窗口）其实还是比较全面的。但是根据新闻报道所要求的 倒金字塔 叙述方式，他必须在第一段做一个概述。平心而论，胡元豹的长篇发言确实比这个 一言以蔽之 的概述要含蓄、细腻和周全得多。

不过，胡元豹在接受媒体采访 （新窗口）时称他的发言会被中国政府深恶痛绝，似乎也高估了自己言论的杀伤力。事实上，中国媒体很快以《加拿大参议员：我们指责中国的，都是自己干过的事》为题报道了胡元豹的发言。中国外交部发言人也在同一天表示，加拿大参议院否决79号动议，显示 越来越多的有识之士 看穿了反华势力的图谋。

应该如何跟 我们的中国朋友 谈新疆

胡元豹在发言中说，今天加拿大人不可能允许自己的政府做中国政府在新疆做的事，但是我们过去曾经这样做过。向 我们的中国朋友 提出对维吾尔人境遇的关注应该这样说：我们听说了发生在新疆维吾尔人身上的事，我们理解你们这样做是为了反恐，培训工作技能，提高生活水平等等。我们理解是因为我们也做过类似的事。我们明白了这样做是没用的而且是错误的...... 他认为，这样说表示我们是想让中国朋友不要重蹈覆辙，我们没有站在道德高地上想让他们难堪。

胡元豹并不是唯一一个反对把中国的新疆政策称为种族灭绝的加拿大政界人士。他的发言引起如此强烈的反应，一方面是因为他拿出加拿大政府过去的原住民政策来和中国新疆政策相比，却不提中国政府在此事上与加拿大政府截然不同的态度。他指出中国对个人自由的看法与加拿大人不同不应该是指点中国执政方式的理由，却不提中国也是联合国《公民权利和政治权利公约》的签约国。另一方面，他在发言中用了很多篇幅来讨论专制政府的执政合法性和民主性，并指出民主制度的各种弊端。当然，他强调自己是支持民主制度的。

他表示，他之所以在关于79号动议的发言中讨论政治制度问题，是因为他觉得这项动议的前提是我们基于专制国家的政府不合法的想法，认为自己有特别的权利批评它们。他认为，这项动议只是贴标签，不仅没必要，还可能损害加拿大的利益。关心新疆人权还有其他方式，因此不应该对它投赞成票。

参议院最后以33票反对，29票赞成和13票弃权的投票结果否决了动议。

中加关注中共违反人权小组（The Chinese-Canadian Concerned Group on the Chinese Communist Party’s Human Rights Violation）发表声明，谴责参议院对动议的否决和胡元豹的发言。声明说，在原住民寄宿学校问题上，加拿大政府不仅作出公开道歉，而且一直在进行各种赔偿与和解努力。这与中国政府的态度截然不同。该小组还呼吁加拿大政府采取行动，反击中共在加拿大的渗透和影响，维护加拿大的国家安全。

（Avec l'information de CBC News, The Georgia Straight)

相关链接：胡元豹发言全文 （新窗口）