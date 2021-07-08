两米安全距离减为一米：魁北克省自下周一起放宽防疫规定

对商店内同时容纳的顾客人数也不再有具体的限制，但是店家必须注意让人们相距一米。在有固定座位的影剧院等场所，不同家庭住址的人之间需要相隔一个空位，在使用走廊和前厅时需要保持一米距离。

观众坐在看台上的体育和娱乐活动，室内可以同时有50人，室外为100人。

魁省公共卫生官阿鲁达（Horacio Arruda）说，交谈时相隔两米是不自然的，对大部分人来说不容易保持。随着夏天的到来和确诊人数的减少，现在可以让大家把安全距离减到一米了。但是他也警告人们不要挤作一堆，把安全距离抛在脑后。

室内公共场所仍需戴口罩

省卫生部强调说，在商场等室内公共场所仍然必须戴口罩。阿鲁达说，如果今后几个星期疫情进一步缓解，取消或放宽戴口罩的规定 不是不可能的 。

如果所有年龄段的疫苗接种率都能超过75%，我们也许可以减少第四波疫情的影响。 魁北克省公共卫生官阿鲁达

现在印度变种病毒Delta已经进入加拿大和魁北克省。阿鲁达说，要阻遏它的传播，最有效的方式还是疫苗接种。他呼吁公众尽快去打第二针疫苗。

魁北克省在过去二十四小时中新增64起确诊新冠病例，其中绝大部分患者没有打疫苗，或只打了第一针，或打疫苗的时间没有超过两周。