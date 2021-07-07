加拿大租车短缺加剧，夏季假期可能更糟

在疫情来袭时，租车市场的需求急剧下降，租车公司纷纷削减了自己的车队。

加拿大汽车租赁运营商协会（Associated Canadian Car Rental Operators）的副总裁克雷格·希罗塔 (Craig Hirota) 表示： 由于消费者需求的极度减少，世界上大多数（如果不是全部）汽车租赁运营商都不得不在疫情大流行期间大幅减少了自己的车队。 他说：

没有人去度假了，公司旅行基本上全停，所以有太多的汽车放在那里没人租。 加拿大汽车租赁运营商协会（Associated Canadian Car Rental Operators）的副总裁克雷格·希罗塔 (Craig Hirota)

需求逆转

现在，情况发生了逆转。随着经济重启和需求恢复，全球半导体短缺削弱了汽车生产，导致新车交货长时间延误。

克雷格·希罗塔说：

汽车租赁行业一直无法给车队补充车辆，他们就是买不到车。 加拿大汽车租赁运营商协会（Associated Canadian Car Rental Operators）的副总裁克雷格·希罗塔 (Craig Hirota)

租车公司 Enterprise Holdings、National Car Rental 和 Alamo Rent A Car 都表示，芯片短缺 在需求很高的这个时候影响了整个行业的新车供应和交付。

租车价格飞涨

加拿大的租车公司纷纷表示，现在汽车供不应求。 照片：Associated Press / Charles Platiau

预计今年夏天假期租用汽车短缺的问题会恶化，特别是在严重依赖旅游业的地区。

哈利法克斯、夏洛特敦和圣约翰斯等东海岸城市的许多机场，今年夏天周末租车已经几乎预订全满。

在供不应求的情况下，汽车租赁运营商正在提高价格。

哈密尔顿（Hamilton ）市居民 Allyson Rowley 说，她经常租车进行长途旅行和探望家人。

她说，2019 年，租车一天的费用大约 30 加元，这一费用在 2020 年攀升到约 40 加元一天，现在，她为 8 月份刚预订了两周的汽车，价格为每天 61.52 加元。她说：

与疫情前相比，租车的费用已经翻了一倍。我基于道德和经济上的原因决定自己不拥有汽车，外出主要靠步行和骑自行车，只在需要时才租车，但现在租车已经越来越租不起了。 哈密尔顿（Hamilton ）市居民 Allyson Rowley

专家们说，想在今年夏天租车旅行的人，要提早预订、找机场以外的租车地点，而且要做好准备，需支付比平时更高的费用。