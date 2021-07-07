野火烟雾缭绕，BC 省专家支招如何在糟糕空气中保护自己

BC 省南部内陆大部分地区已经发出空气质量警告，而且 BC 省的火灾风险一直处于高位。

空气中颗粒物浓度大增

不列颠哥伦比亚大学 UBC 机械工程系的助理教授纳奥米·齐默尔曼 （Naomi Zimmerman ）表示，居民们不应该等到当局发出空气质量警告了才开始准备应对烟雾蒙蒙的空气，而应该提前行动。她说：

在野火期间，我们会看到空气中的颗粒物浓度...... 在 50 - 数百微克/立方米的范围内，而通常在温哥华地区，空气中的颗粒物浓度不会超过 10 微克/立方米。所以，野火会使空气中的颗粒物浓度明显上升。 不列颠哥伦比亚大学助理教授纳奥米·齐默尔曼 （Naomi Zimmerman ）

齐默尔曼接着表示，空气质量差和烟雾缭绕的环境对弱势群体尤其有害。

这包括孕妇、老年人、幼儿和患有哮喘或其他呼吸系统疾病等疾病的人。

大量的野火会导致空气质量恶化。 照片：Radio-Canada / Maggie MacPherson (CBC)

如何应对野火导致的烟雾天气

针对如何应对糟糕的空气质量，纳奥米·齐默尔曼给出了以下建议：

在野火期间尽可能关闭窗户。

限制自己在户外的时间，空气质量不好时不要进行锻炼。

如果必须外出，请戴上口罩。

避免在室内吸烟或点燃蜡烛。

做饭时，打开排气扇。

驾驶时打开汽车空调的再循环模式，而且应保证过滤器进行了清洁。

在住所内添置空气净化器或过滤器。

净化措施

纳奥米·齐默尔曼补充说，购买家庭空气净化器时，应该找 HEPA 级别的空气净化器，而空气净化器的容量取决于所在房间的大小。她说：

如果客厅是开放式的，会需要一个大一点的净化器，卧室可以有个小一点的。 不列颠哥伦比亚大学 助理教授纳奥米·齐默尔曼 （Naomi Zimmerman ）

她还指出，净化器会指示何时需要更换其中的过滤网，人们需要在家里有备用的过滤网，以便随时更换。

专家们说 N95 口罩是抵制烟雾天气中高浓度颗粒物的最佳口罩。 照片：Radio-Canada / Charles Contant

至于口罩，纳奥米·齐默尔曼说，N95 口罩最适合人们在烟雾缭绕的条件下进行户外活动，但要正确佩戴。

她还说，即使是普通的布口罩也能提供一定程度的保护：

如果你戴着口罩呼吸，吸入的纯烟气量会减少。 不列颠哥伦比亚大学 助理教授纳奥米·齐默尔曼 （Naomi Zimmerman ）

热浪与植物

温哥华的城市树木学家兼城市森林主管乔·麦克劳德 (Joe McLeod) 表示，持续的热浪对树木的影响大于野火烟雾中的颗粒物。

他说，居民们应该继续给干燥的树木和植物浇水，以争取让树木植物能继续生存。他接着说：

我们应该告诫居民们，不要在公园里点火，也不要在公园里吸烟， 应避免一切有可能在公园里引发火灾的因素。 温哥华城市树木学家兼城市森林主管乔·麦克劳德 (Joe McLeod)

（Akshay Kulkarni （新窗口） · CBC News）