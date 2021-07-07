海地总统约韦内尔·莫伊斯（Jovenel Moise）在家中遇刺身亡

海地临时总理克劳德·约瑟夫（Claude Joseph）周三表示，，这是一种 不人道和野蛮的行为 。

克劳德·约瑟夫在一份声明中说，莫伊斯的妻子受伤并正在接受治疗。

首都听到枪声

海地临时总理克劳德·约瑟夫在声明中说，警察和军队已经控制了安全局势。

但暗杀事件发生后，整个海地首都太子港都能听到枪声。

多米尼加共和国已经表示，正在关闭与海地之间的边界。

贫困加剧政治危机

随着贫困加剧，海地的抗议和骚乱不断增多。 照片：afp via getty images / VALERIE BAERISWYL

海地总统被暗杀，正值海地这个贫穷的加勒比国家政治暴力事件不断增加之际。随着海地政治分裂，面临日益严重的人道主义危机和粮食短缺，人们担心会出现大范围的混乱。

帮派和警察在争夺街道的控制权，太子港的暴力事件不断。

自 2017 年 2 月就任海地总统以来，约韦内尔·莫伊斯面临激烈抗议，反对派今年指责他通过逾期任期和变得更加专制来寻求建立独裁政权，但他否认这些指控。

加拿大与海地

加拿大有一定规模的海地人社区，根据 2016 年的人口统计，加拿大至少有 16.5 万 海地人。

星期三上午，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）在推特上表示：