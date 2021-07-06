在疫情中发展的蒙特利尔华人医美诊所

去年3月18日，蒙特利尔市所在的魁北克省第一次有新冠患者死亡。几天后，省政府下令关闭医美诊所、推拿诊所等 非必要服务 。金妍等人的 她医美诊所 （Elle Montreal Esthetic Clinic）刚刚起步就不得不闭门谢客。像这样在疫情前夕或疫情期间成立的公司，由于没有前一年的营业额对照，能从政府获得的补助相当有限。

她们直到六月份才获准重新开门，到圣诞节时因第三波疫情又再次停业数周。记者问起关门的这几个月如何度过，几个人异口同声地回答： 熬过来的呗。

蒙特利尔南岸布罗萨尔市的Elle Montréal clinique esthétique 面向亚裔顾客。 照片：Wei Wu

她们过去在另一家诊所工作时，发现在蒙特利尔地区基本上没有针对亚洲人皮肤特征的医美诊所，同时在本地华人移民当中却有很大的医美需求。金妍说，黄种人的皮肤黑色素比较活跃，处理方法和白人是不一样的。另外许多移民还有语言障碍。她们为自己寻找专业的医美诊所的经历也使她们意识到这是一个大有可为的空白点。

这和多伦多、温哥华的情况很不一样。孙一鸣和金妍说，这两个城市的华人医美诊所很多，一方面是因为华人多，另一方面是多伦多所在的安大略省和温哥华所在的BC省的医美行业法规比魁北克省宽松。在魁北克省开医美诊所的门槛因此相对比较高，同时顾客也能够得到更好的保护。

不过蒙特利尔也有不合规范的 地下室诊所 。孙一鸣说，它们从国内定购一些比较便宜的山寨美容仪器，收费也相对便宜，对顾客是有吸引力的。

从左至右，麦静雅，金妍，孙一鸣。 照片：Wei Wu

金妍说，过去在诊所打工时，只需要照顾好自己的顾客就行了。但是自己创业就需要面面俱到，小到饮用水，大到银行、税务，事事操心。在刚开业的头几个月里，她们每个星期工作七天，非常幸苦。

疫情之下，许多行业受到影响，但是Elle医美诊所的业绩却相当不错。金妍解释说，这是因为医美治疗都有轻微创伤，需要一段时间恢复。而现在需要戴口罩，又没什么社交活动，正好， 我是不是可以整一整我的脸？

另外，她们在关门期间也没有浪费时间。孙一鸣说，诊所员工在那段时间里每周至少有两次线上培训。她们还给顾客做产品和治疗的远程科普，有时还送货到家门口。这些服务使一些顾客迫不及待地等候她们重新开门。

孙一鸣说，开业以来，她们的顾客增长还是比较快的，她们的专业能力和服务质量为诊所赢得了很好的口碑。金妍说，在这一行，你要让顾客走进你的诊所，口碑比广告更重要。