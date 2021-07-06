玛丽·西蒙（Mary Simon）成为加拿大第一位原住民总督

在加拿大总理特鲁多的推荐下，英国女王伊丽莎白二世已经批准了这一任命。

加拿大总理特鲁多发推文说：

今天上午，我宣布了我们国家的下一任总督：玛丽·西蒙。西蒙女士长期以来一直是加拿大因纽特人和原住民的倡导者，我知道她会以同样的奉献精神和正直为所有的加拿大人服务。

在魁北克省加蒂诺（Gatineau）市加拿大历史博物馆（Canadian Museum of History）举行的新闻发布会上，玛丽·西蒙用因纽特语开始了自己的讲话，感谢加拿大总理特鲁多和英国女王对她的信心。

她说： 我可以自信地说，对我的任命对加拿大来说是一个具有历史意义和鼓舞人心的时刻，也是朝着和解的漫长道路上迈出的重要一步。

来自魁省北部因纽特人社区

玛丽·西蒙被任命为加拿大总督，正值加拿大在努力与原住民进行和解之际，最近一个多月来，加拿大各地的前原住民寄宿学校不断发现无标记坟墓。

玛丽·西蒙来自魁北克省北部的努纳维克 （Nunavik），母亲是因纽特人，父亲是曼尼托巴省的非原住民。

长期以来她一直是因纽特人权利和文化的倡导者，从学校毕业后，玛丽·西蒙先是在加拿大广播公司 CBC North 担任播音员和制作人，后来担任因纽特人全国组织 Inuit Tapiriit Kanatami 和国家因纽特教育委员会 （National Inuit Education Committee）的主席。

从政经验雄厚

2021 年 7 月 6 日，因纽特人领袖玛丽·西蒙 （Mary Simon）被任命为加拿大第 30 任总督。 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

1975 年，玛丽·西蒙协助谈判了詹姆斯湾和魁北克北部协议 （James Bay and Northern Quebec Agreement ），这是魁北克省北部的克里人、因纽特人与魁省政府和魁北克水电公司（Hydro-Québec）之间达成的一项具有里程碑意义的协议。

1986 年，她担任因纽特极地会议 (Inuit Circumpolar Conference ，ICC) 的主席，该组织于 1977 年成立，代表所有北极国家的因纽特人。她为北方原住民积极倡导了两个优先事项：保护原住民的生活方式免受环境破坏，并在原住民的传统领土上推动负责任的经济发展。

玛丽·西蒙于 1994 年被任命为加拿大首位环极事务大使，5 年后，她又被任命为加拿大驻丹麦大使。

在此期间，她率领加拿大代表团参加了建立北极理事会（Arctic Council）的谈判。

西蒙精通英语和因纽特语双语，当被问及她的法语为什么不流利时，玛丽·西蒙说，她小时候上联邦走读学校时被剥夺了学习法语的机会，但她计划学习法语，决心用英语、因纽特语和法语开展工作。

玛丽·西蒙接任前任总督朱莉·帕耶特 （Julie Payette）的职位，今年一月份，在有关总督府工作环境问题调查报告公布后，帕耶特宣布辞职。