蒙特利尔球迷疯狂，加拿大人队在斯坦利杯决赛第四场击败坦帕湾闪电队

在第四场的加时比赛中，加拿大人队的球员乔什·安德森 (Josh Anderson ) 击入制胜一球，使加拿大人队击败了坦帕湾闪电队 (Tampa Bay Lightning) ，以 3 - 2 拿下第四场比赛。

这场比赛在蒙特利尔市中心的贝尔中心 - Bell Centre 举行，在其他一些体育场，也通过大屏幕直播了比赛。

斯坦利杯（Stanley Cup）总决赛的第四场比赛中，蒙特利尔加拿大人（The Montreal Canadiens）冰球队获胜。 照片：Reuters / Eric Bolte

加拿大人队获胜后，蒙特利尔的球迷们涌上街头庆祝欢呼，球迷巴拉吉尤特拉 (Balraj Jutla) 说，我们需要在主场取得胜利来振奋加拿大人队，现在我们将去坦帕，但我们会回来。

比赛现场限制人数

周一晚上，大约 3,500 名观众现场观看了加拿大人队和闪电队的对阵，贝尔中心通常可容纳 21,000 多人，但由于 COVID-19 公共卫生限制，现场人数受到限制。

在贝尔中心观看完比赛后，球迷迈克·蒙图尔 （Mike Monture ）说非常享受这种兴奋，并说现场的感觉似乎人很多。

他说，球迷们的欢呼助威声非常响亮，现场很刺激。

斯坦利杯总决赛第四场比赛结束后，加拿大人队球员约什·安德森Josh Anderson 被评为本场比赛的第一明星。 照片：Getty Images / Mark Blinch

斯坦利杯总决赛第 5 场比赛定于本周三在坦帕举行，若还不能决出胜负，则第 6 场比赛将于本周五在蒙特利尔举行。

（CBC）