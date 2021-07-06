渥太华拨款 370 万加元，支持曼尼托巴大学研究智能农场技术

代表曼尼托巴省温尼伯南部选区（Winnipeg South ）的联邦议会议员特里·杜吉德（Terry Duguid）与联邦政府经济发展和官方语言部长梅兰妮·乔利（Mélanie Joly）在周一的网上新闻发布会上宣布了这一消息。

除了将为学生们提供高级培训外，联邦政府的这笔拨款还旨在于促使大学的研究成果商业化。

联邦议会议员特里·杜吉德（Terry Duguid） 照片：Capture d'écran / Conférence de presse ZOOM

采用智能农场技术

加拿大广播公司报道说，第一笔拨款近 250 万加元，将用于加速数字智能农场 （Digital Smart Farm）技术的设计和采用，并最大限度地将学术知识转移到农业领域。

联邦议员特里·杜吉德表示，这个项目将使 25 家中小企业受益，并进一步发展曼尼托巴省作为加拿大新兴智能农业中心的领导地位。

智能农场技术将有助于农业应对天气变化的挑战。 照片：Radio-Canada / Carla Oliveira

曼尼托巴大学农业与食品科学院的院长和教授马丁·斯堪龙（ Martin Scanlon） 将负责上述研究项目。

据他介绍，数字智能农场技术可以帮助农场主们应对气候变化的挑战，还将有助于维持加拿大的农业和粮食系统，并为经济发展创造机会。

他解释说，更多的技术融入将能提高农业的可持续性，以更少的肥料获得更高的产量，智能技术将帮助农民做出正确的决策。

马丁·斯堪龙补充说，学生们必须掌握新技术，接受如何使用新技术的培训，才能成为未来农业的领导者。

(Simon Deschamps （新窗口）/ Radio-Canada)