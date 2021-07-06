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加拿大 BC 省野火增加到近 200 处，其他省份消防员纷纷支援

加拿大BC 省的消防队员在灭火途中。

加拿大东部省份的消防队员在纷纷支援 BC 省的灭火行动。

照片：BC Wildfire Service

RCI

加拿大东部安大略省和新不伦瑞克省的大约 100 名消防队员正在前往不列颠哥伦比亚省 （BC）协助灭火，数十名消防员在周一（7月5日）抵达。

魁北克省的约 40 名消防员也在周一离开魁北克，前往不列颠哥伦比亚省，协助扑灭林火，魁省的消防员将在 BC 省协助灭火至少两个星期。

在阿尔伯塔省，埃德蒙顿市已经集结了 300 多名军事人员和多架飞机，以随时回应援助的请求。

200 处野火

BC 省野火局 （ B.C. Wildfire Service ）表示，截至到周一下午，全省共有 199 处野火，最近两天内就增加了 46 处野火，其中三分之二被归类为失控。

联邦政府公共安全和应急准备部长比尔·布莱尔 （Bill Blair）在推特上表示，加拿大军队将对野火灾区提供空中支援，空援持续到 7 月 19 日。

BC省野火增加到近两百处。

BC省野火增加到近两百处。

照片：BC Wildfire Service

利顿火灾人为造成？

与此同时，在几乎被火灾摧毁的利顿村 （Lytton），野火部门表示，摧毁利顿及其周边社区的火灾有可能是人为原因造成的。

消防信息官 Erika Berg 周日表示，野火部门怀疑火灾来自村内，但需要数周甚至数月才能完成调查。

加拿大皇家骑警（RCMP）的调查人员将参与利顿火灾的调查。

BC 省利顿村 Lytton 被烧毁的汽车。

BC 省利顿村 Lytton 被烧毁的汽车。

照片：Jon Mundall

高温警告持续

加拿大环境部星期一对 BC 省的几个地区继续维持高温警告。

环境部说，白天最高温度为 35 摄氏度，夜间最低温度略低于 20 摄氏度，由于干旱条件，这样的气温助长了发生野火的风险。

（CBC， Radio-Canada）

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