加拿大 BC 省野火增加到近 200 处，其他省份消防员纷纷支援

魁北克省的约 40 名消防员也在周一离开魁北克，前往不列颠哥伦比亚省，协助扑灭林火，魁省的消防员将在 BC 省协助灭火至少两个星期。

在阿尔伯塔省，埃德蒙顿市已经集结了 300 多名军事人员和多架飞机，以随时回应援助的请求。

200 处野火

BC 省野火局 （ B.C. Wildfire Service ）表示，截至到周一下午，全省共有 199 处野火，最近两天内就增加了 46 处野火，其中三分之二被归类为失控。

联邦政府公共安全和应急准备部长比尔·布莱尔 （Bill Blair）在推特上表示，加拿大军队将对野火灾区提供空中支援，空援持续到 7 月 19 日。

BC省野火增加到近两百处。 照片：BC Wildfire Service

利顿火灾人为造成？

与此同时，在几乎被火灾摧毁的利顿村 （Lytton），野火部门表示，摧毁利顿及其周边社区的火灾有可能是人为原因造成的。

消防信息官 Erika Berg 周日表示，野火部门怀疑火灾来自村内，但需要数周甚至数月才能完成调查。

加拿大皇家骑警（RCMP）的调查人员将参与利顿火灾的调查。

BC 省利顿村 Lytton 被烧毁的汽车。 照片：Jon Mundall

高温警告持续

加拿大环境部星期一对 BC 省的几个地区继续维持高温警告。

环境部说，白天最高温度为 35 摄氏度，夜间最低温度略低于 20 摄氏度，由于干旱条件，这样的气温助长了发生野火的风险。

（CBC， Radio-Canada）