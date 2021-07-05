加拿大央行调查显示商界情绪高，准备大招聘

央行的商业前景调查显示，全国大多数商家企业计划在未来 12 个月内进行招聘，因为他们预测，随着卫生限制的放松，销售的增长将加快。

但是，这项调查也指出，在餐馆等高接触服务行业，一些企业预计，至少在今后 12 个月内他们不会恢复到疫情前的人员配备水平。

与此同时，央行对消费者预期的调查显示，在因疫情而被削减了工作时数或失去收入的受访者中，近一半的人表示，与一年前相比，现在在他们的领域更难找到工作。

此外，五分之二的消费者调查受访者预测，他们不会很快恢复正常的工作日程。

央行表示，商界和消费者对未来更乐观，与疫苗接种普及和商家重开有关，但调查结果也表明，加拿大劳动力市场走出疫情困区的道路不会均衡。

需求将上升

在疫情期间，加拿大的家庭由于没地方花钱，储蓄大量增多，而且，政府的补贴也为受灾最严重行业的员工提供了财务底线，疫情过后，预计消费需求将上升。

在上述季度调查中，认为未来销售指标改善的企业数量创下历史新高，央行认为这是另一个 与一年前相比需求普遍增强的具体信号 。

阻碍满足这些未来需求的将是劳动力短缺，尤其是熟练和专业工人短缺，央行表示，有些公司担心劳动力短缺会遏制企业满足市场需求的能力。

消费者将开始花钱

加拿大消费者计划在今后一年中，把三分之一在疫情中省出来的钱花到餐饮和其他休闲领域。 照片：Getty Images / ozgurcankaya

消费者预期调查发现，受访者们计划在今后 12 个月内花掉超过三分之一的超额储蓄，将主要用于因封锁而受到限制的外出就餐和社交活动。

鉴于低利率、对更多空间的需求以及对房价继续上涨的预期，消费者们平均将把超额储蓄中的约 10% 用于支付购买公寓或房子的首付款，尤其是租房者中不少人在计划买房。

加拿大央行的调查发现，在疫情期间在家工作的受访者中，有五分之四的人预测自己将能够继续在家上班，这可能会给房地产市场带来上行压力，并抑制对办公空间的需求。