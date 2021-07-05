7月5日起完成两剂接种的加拿大公民和永久居民回国后不需隔离

适用于直系亲属

这一措施也适用于加拿大公民和永久居民来自海外的直系亲属 （父母、子女、配偶），如果直系家属也接种了两剂获加拿大批准的疫苗，并计划在加拿大逗留 15 天以上，也可以免除隔离。

这是在加拿大收紧边境 16 个月之后，联邦政府首次放宽一定的旅行限制，新措施从 7 月 5 日午夜开始生效。

加拿大没放开旅游

然而，加拿大边境服务局 (CBSA) 重申，放宽的规定并不适用于所有来自外国的旅客。

加拿大边境服务局旅游局副总裁丹尼斯·维内特 (Denis Vinette)表示，这是非常谨慎的第一步：

到加拿大来观光、购物、进行季节性徒步的旅行仍然不属于必需的旅行，因此是不被允许的。 加拿大边境服务局旅游局副总裁丹尼斯·维内特 (Denis Vinette)

ArriveCAN

要符合加拿大政府的要求，加拿大公民、永久居民必须在入境前至少 14 天完成两剂疫苗接种，而且疫苗必须是加拿大政府批准的 4 种疫苗中的一种。

旅行者需在 ArriveCAN 网站或应用程序上提前提交完成疫苗接种的证明，而且还必须在登机前出示 COVID-19 测试阴性的证明。

即使做到了这些，也不意味着他们可以自动豁免隔离，最终决定将由加拿大边境官员根据入境者提供的信息做出。

所以，旅行者们仍需提前制定一个隔离计划。

海关在准备

加拿大边境服务局的工作人员正在为新措施进行大力准备，并预计边境有可能会出现一些混淆。

加拿大边境服务局副总裁丹尼斯·维内特 (Denis Vinette)说，开始的几天，有些人可能会以为加拿大现在对旅游者开放了，但并非如此。

加拿大和美国之间的边境在继续保持关闭状态，一直到 7 月 21 日。

（Radio-Canada）