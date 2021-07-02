加拿大各地在纪念原住民寄宿学校丧生儿童的集会游行中过国庆

过去一个月来，在不列颠哥伦比亚省和萨斯喀彻温省的原住民寄宿学校遗址附近，不断发现儿童遗骸和无标记坟墓，引出了呼吁 取消加拿大日 （ #CancelCanadaDay） 的抗议活动。

国庆日之际，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在接受加拿大广播公司的采访时说，我们仍会祝加拿大生日快乐，但在这一天，我们也深感要为数十年前悲惨和可怕的错误承担责任。

最近几天来他一直重申，今年的加拿大日应该是一个反思原住民困境的机会：

加拿大最大的错误是通过寄宿学校强迫原住民儿童同化。 加拿大总理贾斯汀·特鲁多

议会山

在首都渥太华市，往年议会山是庆祝国庆日的主要场所，今年人们来到这里进行祈祷和默哀，一些人献上了鲜花花圈，眼中含着泪水，悼念原住民寄宿学校的丧生儿童。

加拿大议会山和平塔 （The Peace Tower）上的国旗自 5 月 30 日起就一直降半旗。

据加拿大真相与和解委员会（The Truth and Reconciliation Commission of Canada）估计，在1880 年到 1996 年间，加拿大至少有 3,200 名儿童死于寄宿学校。

各城市集会游行

在多伦多市，国庆日之际游行活动的主题是 “每个孩子都算数”。 照片：La Presse canadienne / Christopher Katsarov

在原住民领袖的倡议下，加拿大的一些城市组织了游行活动，以纪念在寄宿学校丧生的数千名儿童，同时支持寄宿学校的幸存者们，反思全国原住民所处的困境。

在加蒂诺市，人们汇集在原住民服务部大楼前，然后一直游行到渥太华市的议会山，在那里举行活动。

阿尔冈昆·阿尼西纳贝格民族部落委员会 （ Algonquin Anishinabeg Nation Tribal Council）的大酋长约翰·布德里亚斯 (John Boudrias) 和寄宿学校的幸存者发表了演讲，讲述自己的经历。

当我看到其他人在这个哀悼时期与我们一起参与这一进程时，让我感到我们有希望能尽力和解，这很感人。 Algonquin Anishinabeg Nation Tribal Council 大酋长约翰·布德里亚斯 (John Boudrias)

在多伦多市，数百人在市政厅前集会，国庆日晚上，市政厅点亮了橙色以支持原住民。

在新不伦瑞克省的弗雷德里克顿市，大约 800 人聚集在一起进行步行。

在蒙特利尔市，国庆日下午，数千人聚集在 Jeanne-Mance 公园，纪念在原住民寄宿学校中死难的孩子们。

一个月内发现大量儿童遗骸和无标记坟墓

位于不列颠哥伦比亚省克兰布鲁克 （Cranbrook）的前圣尤金 （St. Eugene）寄宿学校已改建为酒店。 照片：St. Eugene Mission Resort

5 月 28 日，Tk'emlups te Secwépemc First Nation 宣布，在不列颠哥伦比亚省坎卢普斯市 （Kamloops）的一所原住民寄宿学校遗址中发现了 215 名儿童的遗骸。

6 月 27 日，Cowessess First Nation 在萨斯喀彻温省 Marieval 的前寄宿学校附近发现了 751 个无标记坟墓。

6 月 30 日，Lower Kootenay First Nation 在不列颠哥伦比亚省克兰布鲁克 （Cranbrook）的前圣尤金 （ St. Eugene） 寄宿学校附近发现了 182 个没有标记的坟墓。

（Radio-Canada）