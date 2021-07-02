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酷热导致 BC 省野火增多，利顿村 90% 被烧毁， 719人猝死
遭遇了罕见高温的不列颠哥伦比亚 （BC）省正在焦虑关注野火蔓延的情况， 创下加拿大高温记录的利顿 Lytton 村已经几乎全部被烧毁。
BC 省野火中心信息官（B.C. Wildfire Service information officer）让·斯特朗 （Jean Strong）说，全省的天气情况导致消防困难，他说：
天气仍然非常干燥，非常炎热，而且有风，这给灭火带来了挑战。
9 处严重野火
BC 省从上周五开始遭受罕见热浪和雷暴的袭击，截至到本周五 （7月2日）上午，全省 600 平方公里范围内有 9 处大火在燃烧，利顿 （Lytton ）村至少 90% 的地方已被大火烧毁，导致至少 2 人死亡，1000 多名居民不得不离开家园。
利顿 （Lytton ）村在本周二成为加拿大有史以来最热的地方，气温达到 49.6 摄氏度。
Lillooet、100 Mile House、Buckinghorse River 和 Cariboo 的几个小社区附近出现了野火，约有 8,000 人的卡斯尔加 (Castlegar) 也受到威胁。
卡斯尔加市议员苏希顿-谢尔斯托比托夫 (Sue Heaton-Sherstobitoff) 表示，
利顿被烧毁震动了整个社区，大家都处于警戒状态。
她建议居民们带好所有个人文件，制定紧急疏散计划。
719 人突然死亡
从上周五（6月25日）到本周四 （7月1日），不列颠哥伦比亚省验尸官办公室收到 719人突然死亡的报告，而且死亡人数还可能上升。
不列颠哥伦比亚省验尸官办公室说，正在对这些人突然死亡的原因进行调查，但大多数可能与极端天气有关。
（Radio-Canada）