酷热导致 BC 省野火增多，利顿村 90% 被烧毁， 719人猝死

BC 省野火中心信息官（B.C. Wildfire Service information officer）让·斯特朗 （Jean Strong）说，全省的天气情况导致消防困难，他说：

天气仍然非常干燥，非常炎热，而且有风，这给灭火带来了挑战。 BC 省野火中心信息官（B.C. Wildfire Service information officer）让·斯特朗 （Jean Strong）

9 处严重野火

极端高温造成不列颠哥伦比亚省野火大增。 照片：Radio-Canada

BC 省从上周五开始遭受罕见热浪和雷暴的袭击，截至到本周五 （7月2日）上午，全省 600 平方公里范围内有 9 处大火在燃烧，利顿 （Lytton ）村至少 90% 的地方已被大火烧毁，导致至少 2 人死亡，1000 多名居民不得不离开家园。

利顿 （Lytton ）村在本周二成为加拿大有史以来最热的地方，气温达到 49.6 摄氏度。

Lillooet、100 Mile House、Buckinghorse River 和 Cariboo 的几个小社区附近出现了野火，约有 8,000 人的卡斯尔加 (Castlegar) 也受到威胁。

卡斯尔加市议员苏希顿-谢尔斯托比托夫 (Sue Heaton-Sherstobitoff) 表示， 利顿被烧毁震动了整个社区，大家都处于警戒状态。

她建议居民们带好所有个人文件，制定紧急疏散计划。

719 人突然死亡

从上周五（6月25日）到本周四 （7月1日），不列颠哥伦比亚省验尸官办公室收到 719人突然死亡的报告，而且死亡人数还可能上升。

不列颠哥伦比亚省验尸官办公室说，正在对这些人突然死亡的原因进行调查，但大多数可能与极端天气有关。

（Radio-Canada）