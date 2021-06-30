BC 省热浪中 4 天内 233 人猝死，验尸官进行调查

从上周五到周一总共有 233 起，验尸官办公室在对这些死亡事件进行调查，但认为大多数的猝死是因酷暑造成的。

从 6 月 25 日至 28 日，已经至少有 233人死亡，BC 省首席验尸官丽莎·拉普安特 (Lisa Lapointe) 在一份新闻发布书中警告说，未来几个小时，死亡人数可能会增加。

她写道， 验尸官正在谨慎地汇总有关每起死亡事件的所有可用信息，以确定死因以及过热是否是其中的原因。

她还指出, 猝死增加表明 暴露在高温下会产生严重甚至致命的后果，特别是对老年人、幼儿和患有慢性疾病的人 。

本周一，温哥华的一名男子在一个公共供水站向头上喷水。天气 预报说，BC省沿海地区的高温将有所缓解，但内陆地区的极端高温将持续。 照片：ben nelms/cbc

本周二，BC 省 Lytton 村连续第三天打破了加拿大的高温记录，气温达到 49.6 摄氏度。

自上周五热浪开始以来，BC 省警方接到多起猝死报警，其中大部分是在大温哥华地区。

温哥华警方已经增派了警官以应对酷热报警的增加, 并预测因热浪导致的猝死人数还会上升。

温哥华警局的警官史蒂夫·艾迪生(Steve Addison) 表示:

我们从未见过这样的情况, 这种情况让我们心碎。如果您家里有老人或弱势人员，请给他们打电话, 或者过去看看他们，以确保他们没事。 温哥华警局的警官史蒂夫·艾迪生(Steve Addison)

（Sarah Xenos / Radio-Canada）