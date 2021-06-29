高温下猝死大增，BC省警方认为已有 75人死于热浪

警方说这些死亡事件的原因仍在调查中，但酷热很可能是导致这些人猝死的主要原因。

加拿大广播公司报道说，在大温地区，自周一以来的 24 小时内，皇家骑警本拿比（Burnaby）市分队接到超过 34 个猝死电话，而素里 （Surrey ）市的警方接到了 38 个猝死电话。

酷热导致老人死亡

大多数突然死亡的人是老年人，加拿大皇家骑警呼吁所有不列颠哥伦比亚省的居民要保持警觉，更多注意周围老年人的健康状况。

BC 省警方呼吁人们在酷热天气下更多关注周围老人的健康状况。 照片：Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

皇家骑警本拿比分队的发言人迈克·卡兰杰 (Mike Kalanj) 警官 在一份声明中说， 我们看到这样的温度对于社区中的弱势群体来说可能是致命的，尤其是对老年人和有健康问题的人。

他再次提醒人们，在本拿比地区，已经设立了三个冷却中心，请人们尽量去那里避暑。

在极端高温中，老人、儿童、从事户外工作的人、无家可归者和已有疾病的人都面临生病和死亡的更大风险。

（Sarah Xenos / Radio-Canada）