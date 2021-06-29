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高温下猝死大增，BC省警方认为已有 75人死于热浪
从本周一到周二，加拿大皇家骑警 (RCMP) 在大温地区接到超过 72 起突然死亡的电话，在维多利亚市接到 3 起突然死亡的电话。
警方说这些死亡事件的原因仍在调查中，但酷热很可能是导致这些人猝死的主要原因。
加拿大广播公司报道说，在大温地区，自周一以来的 24 小时内，皇家骑警本拿比（Burnaby）市分队接到超过 34 个猝死电话，而素里 （Surrey ）市的警方接到了 38 个猝死电话。
酷热导致老人死亡
大多数突然死亡的人是老年人，加拿大皇家骑警呼吁所有不列颠哥伦比亚省的居民要保持警觉，更多注意周围老年人的健康状况。
皇家骑警本拿比分队的发言人迈克·卡兰杰 (Mike Kalanj) 警官 在一份声明中说，
我们看到这样的温度对于社区中的弱势群体来说可能是致命的，尤其是对老年人和有健康问题的人。
他再次提醒人们，在本拿比地区，已经设立了三个冷却中心，请人们尽量去那里避暑。
在极端高温中，老人、儿童、从事户外工作的人、无家可归者和已有疾病的人都面临生病和死亡的更大风险。
（Sarah Xenos / Radio-Canada）