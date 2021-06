近 30% 加拿大人在疫情期间曾有违规行为

该研究由萨斯喀彻温大学 (University of Saskatchewan) 加拿大应用和社会研究中心 (Canadian Hub for Applied and Social Research, CHASR) 进行,分析了 6 月 1 日至 15 日期间参加研究的 1,000 名加拿大人的回复。

报告说, 有 29% 的加拿大人违反了至少一项针对 COVID-19 的公共卫生措施。

其中,16% 有过没遵守室内集会限制的情况,11% 没有遵守户外集会限制,12% 在户外公共场所不戴口罩。

年龄差和地区差

调查发现,35岁以下的人更有可能违反针对室内集会的限制,而 55岁以下的人更有可能挑战户外集会的限制。

接近 30% 的加拿大人承认曾在疫情间违反过有关聚会或戴口罩的卫生规定. 照片:getty images/istockphoto

魁北克省(22%)和平原省份(24%)的居民, 比其他地区的人更有可能违反室内集会的限制。

至于违反规定的原因, 也是因地区而异.

在有过违规行为的人中,不列颠哥伦比亚省 90% 的违规者说, 不遵守规定是因为他们认为有关规定没有意义。

而在魁北克省和平原省份的违规者中, 大多数人 ( 分别为 59% 和 66%)说, 违规是为了去见朋友或家人.

(Radio-Canada)