酷热持续，BC 省 Lytton 一天内两次破加拿大最高气温记录

加拿大环境部说，星期一（6 月 28 日）17:30，利顿村 （ Lytton）的最高气温达到了 47.9 摄氏度，刷新了自己在不到一天前刚创下的加拿大高温记录。

热浪持续

利顿位于温哥华市东北约 260 公里的地方，处于弗雷泽峡谷（Fraser Canyon）的底部，6 月份的平均高温通常在约 24摄氏度。一天前，利顿的气温达到了 46.6 摄氏度，打破了 1937 年萨斯喀彻温省创下的加拿大历史最高气温 45 摄氏度的记录。

星期一（6月28日），不列颠哥伦比亚省的每个地区都创下了高温记录，一些地区的气温比先前的记录高出 10 多度，包括弗雷泽河谷的阿伯茨福德（Abbotsford ）：42.9 摄氏度，东北部的道森溪（Dawson Creek） ：38.1 摄氏度，阳光海岸的吉布森斯和塞切尔特（Gibsons and Sechelt）：40.1 摄氏度。

加拿大西部地区遭遇持续性酷热天气. 照片：Ben Nelms / CBC

加拿大环境部警告说，笼罩在加拿大西部大部分地区的极端热浪在几天内不会消退，但不列颠哥伦比亚省、育空地区的部分地区可能会很快出现一些缓解。

加拿大环境部警告说，这一 持久、危险和历史性的热浪 最早可能于周二在 BC 省南海岸和育空地区缓解，但在其他地方要到周中或下周初才会缓解。

高温带来的危险

为应对极端温度，BC 省政府将从本周三 （6月30日）开始在全省范围内实施篝火禁令。

全省大部分地区的野火危险等级目前处于高位，内陆几个地区以及温哥华岛南端的野火危险等级已上升到极高级别。

酷热，尤其在有闪电的时候，会增加发生野火的风险。

极度高温下有水的地方成了人们的 "救星". 照片：La Presse canadienne / Graham Hughes

与此同时，紧急卫生服务部门称，BC 省的极端气温导致上周末需要护理人员的 911 电话激增。从上周五到本周一上午，救护车接到了 187 个与中暑有关的电话和 52 个热中风求救电话。

在2020 年 6 月整个一个月，只有 14 起与高温有关的突发卫生事件需要护理人员。但今年 6 月到目前为止，已经有 304 次——几乎是去年总数的 22 倍。

BC 省救护车护理人员协会 （Ambulance Paramedics of B.C.）的主席特洛伊·克利福德 (Troy Clifford) 周一告诉加拿大广播公司 CBC，热浪给该省的救护车服务带来了令人难以置信的挑战。

他说，有些情况下人们等待救护车的时间长达两个小时。

世界气象组织警告高温风险

BC 省利顿村 （ Lytton）一天内两次破加拿大高温记录的消息，也上了世界气象组织 （World Meteorological Organization, WMO) 的新闻。

世界气象组织在周二（6月29日）发布的声明中说，一股特殊而危险的热浪正在美国西北部和加拿大西部蔓延，白天的温度可能会高达 45.0°C 左右，将持续五天或更长时间，期间会出现极其温暖的夜晚。

温哥华市 Spanish Banks 海滩成为许多市民 "降温" 的地方. 照片： CBC / Ben Nelms

声明说，极端温度对人们的健康、农业和环境构成重大威胁，因为这些地区不习惯这种高温，而且许多人没有空调。

阿迈尔·卡斯特兰 （Armel Castellan） 是加拿大环境与气候变化部 （Environment and Climate Change Canada）的气象学家，他表示，热浪还没结束，沿海地区只有不到 40% 的家庭装有空调，人们不得不去图书馆和购物中心等有空调的地方。

世界气象组织说，加拿大的历史记录在上周日被打破，不列颠哥伦比亚省的利顿村 - Lytton 记录了 46.6°C 的高温（比 1937 年 7 月 5 日创下的前一个记录高出 1.6°C）。不到 24 小时后，利顿再次打破了这一纪录，周一达到了 47.9℃。

世界气象组织的声明说，这样的气温属于中东地区的气温特征，而 BC 省是落基山脉和冰川国家公园（Rocky Mountains & Glacier National Park）的所在地，随之而来的风险是冰川融化，伴随着山体滑坡等危险。

（CBC, WMO ）