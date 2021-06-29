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酷热持续，BC 省 Lytton 一天内两次破加拿大最高气温记录

BC 省利顿村位于弗雷泽峡谷的底部。

BC 省利顿村位于弗雷泽峡谷的底部。

照片：Village de Lytton

RCI

BC 省的利顿村 （ Lytton）在 24 小时内两次打破加拿大的最高气温记录。

加拿大环境部说，星期一（6 月 28 日）17:30，利顿村 （ Lytton）的最高气温达到了 47.9 摄氏度，刷新了自己在不到一天前刚创下的加拿大高温记录。

热浪持续

利顿位于温哥华市东北约 260 公里的地方，处于弗雷泽峡谷（Fraser Canyon）的底部，6 月份的平均高温通常在约 24摄氏度。一天前，利顿的气温达到了 46.6 摄氏度，打破了 1937 年萨斯喀彻温省创下的加拿大历史最高气温 45 摄氏度的记录。

星期一（6月28日），不列颠哥伦比亚省的每个地区都创下了高温记录，一些地区的气温比先前的记录高出 10 多度，包括弗雷泽河谷的阿伯茨福德（Abbotsford ）：42.9 摄氏度，东北部的道森溪（Dawson Creek） ：38.1 摄氏度，阳光海岸的吉布森斯和塞切尔特（Gibsons and Sechelt）：40.1 摄氏度。

加拿大西部地区遭遇持续性酷热天气.

加拿大西部地区遭遇持续性酷热天气.

照片：Ben Nelms / CBC

加拿大环境部警告说，笼罩在加拿大西部大部分地区的极端热浪在几天内不会消退，但不列颠哥伦比亚省、育空地区的部分地区可能会很快出现一些缓解。

加拿大环境部警告说，这一 持久、危险和历史性的热浪 最早可能于周二在 BC 省南海岸和育空地区缓解，但在其他地方要到周中或下周初才会缓解。

高温带来的危险

为应对极端温度，BC 省政府将从本周三 （6月30日）开始在全省范围内实施篝火禁令。

全省大部分地区的野火危险等级目前处于高位，内陆几个地区以及温哥华岛南端的野火危险等级已上升到极高级别。

酷热，尤其在有闪电的时候，会增加发生野火的风险。

酷热天气中, 两个孩子把头伸进喷水池里.

极度高温下有水的地方成了人们的 "救星".

照片：La Presse canadienne / Graham Hughes

与此同时，紧急卫生服务部门称，BC 省的极端气温导致上周末需要护理人员的 911 电话激增。从上周五到本周一上午，救护车接到了 187 个与中暑有关的电话和 52 个热中风求救电话。

在2020 年 6 月整个一个月，只有 14 起与高温有关的突发卫生事件需要护理人员。但今年 6 月到目前为止，已经有 304 次——几乎是去年总数的 22 倍。

BC 省救护车护理人员协会 （Ambulance Paramedics of B.C.）的主席特洛伊·克利福德 (Troy Clifford) 周一告诉加拿大广播公司 CBC，热浪给该省的救护车服务带来了令人难以置信的挑战。

他说，有些情况下人们等待救护车的时间长达两个小时。

世界气象组织警告高温风险

BC 省利顿村 （ Lytton）一天内两次破加拿大高温记录的消息，也上了世界气象组织 （World Meteorological Organization, WMO) 的新闻。

世界气象组织在周二（6月29日）发布的声明中说，一股特殊而危险的热浪正在美国西北部和加拿大西部蔓延，白天的温度可能会高达 45.0°C 左右，将持续五天或更长时间，期间会出现极其温暖的夜晚。

一家人走在海滩上.

温哥华市 Spanish Banks 海滩成为许多市民 "降温" 的地方.

照片： CBC / Ben Nelms

声明说，极端温度对人们的健康、农业和环境构成重大威胁，因为这些地区不习惯这种高温，而且许多人没有空调。

阿迈尔·卡斯特兰 （Armel Castellan） 是加拿大环境与气候变化部 （Environment and Climate Change Canada）的气象学家，他表示，热浪还没结束，沿海地区只有不到 40% 的家庭装有空调，人们不得不去图书馆和购物中心等有空调的地方。

世界气象组织说，加拿大的历史记录在上周日被打破，不列颠哥伦比亚省的利顿村 - Lytton 记录了 46.6°C 的高温（比 1937 年 7 月 5 日创下的前一个记录高出 1.6°C）。不到 24 小时后，利顿再次打破了这一纪录，周一达到了 47.9℃。

世界气象组织的声明说，这样的气温属于中东地区的气温特征，而 BC 省是落基山脉和冰川国家公园（Rocky Mountains & Glacier National Park）的所在地，随之而来的风险是冰川融化，伴随着山体滑坡等危险。

（CBC, WMO ）

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